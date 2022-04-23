"Сдайте город, иначе будет то же, что с Мариуполем". Мэр Николаева рассказал об угрозах от оккупантов

Об этом мэр заявил в интервью "КрымРеалии", вышедшем сегодня, 23 апреля 2022 года, информирует Эспрессо.TV.



"Сдайте город, иначе будет то же, что с Мариуполем", - привел Сенкевич содержание получаемых им сообщений.



По словам мэра, такие ультиматумы стали поступать ему и его заместителям "постоянно".



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"Понятно, что город никто не собирается сдавать", - подчеркнул Александр Сенкевич.



При этом, добавил Сенкевич, россияне не прекращают артиллерийские обстрелы Николаева. Огонь по городу, как он отметил, кафиров ведется из временно неподконтрольной Херсонщины.



"Сюда бьют конкретно из Херсонской области. Время долета ракеты нами зафиксировано в среднем 3 минуты... Прилетают через три минуты из Херсонской области. Дальше в течение 20 секунд кассетные снаряды падают повсюду вокруг", - пояснил мэр Николаева.

Линия фронта сейчас находится в 20-30 километрах от Николаева.

Город находится под постоянными артиллерийскими обстрелами со стороны россиян.

40% населения Николаева эвакуировались.