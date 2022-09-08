Об этом информирует местное издание "Риа-Мелитополь".

В сети появилось видео, где партизаны от имени сил сопротивления сообщают, что имя каждого предателя им известно. И в ближайшее время всех коллаборантов ждут очень неприятные сюрпризы.

"Мелитополь – это наш украинский город. Ни одна тварь, которая решит прислуживать рашистам, не будет спать спокойно. Юра Онищук мы не закончили, новые окна в доме можешь не вставлять. Балицкий, Данильченко и другие агитаторы псевдореферендума – у вас есть два варианта – сдайтесь украинским силам, давай ценную информацию и будете жить, или мы вас ликвидируем каждого, оглядывайтесь и не спите спокойно", – сказали партизаны.

Сообщается, что с первых дней оккупации в Мелитополе действуют силы сопротивления, актирующие врага в тылу.

"На счету партизан масса уничтоженных рашистов, подрывы мостов, железнодорожных переездов, штабов и практически ежедневные напоминания о том, что расплата не за горами. Несмотря на репрессии и облавы, российским фашистам не удается вычислить подпольщиков. А они передают "пламенные приветы" врагам и их приспешникам", - добавляют в ведомстве.

28 августа ВСУ уничтожили в Мелитополе одну из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит".

26 августа на российских складах в оккупированном Мелитопольском районе произошел "хлопок".

В оккупированном Мелитополе взорвали штаб "Единой России".

8 сентября во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.

Официальный горсовет Мелитополя постановил арестовать имущество коллаборантов, занимающихся подготовкой к псевдореферендуму.