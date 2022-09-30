Сдавайтесь или лучше начинайте протестовать, - теннисист Стаховский обратился к россиянам
Украинский теннисист Сергей Стаховский лично обратился к российским гражданам
Об этом Стаховский написал в twitter
"Россияне, только эта судьба ждет вас в Украине. Сдавайтесь или лучше начинайте протестовать в своей стране. Здесь вас ничего не ждет и никто вас здесь не ждет", - написал теннисист под видео с телами российских солдат.
- 5 августа Стаховский подчеркнул, что у России нет нужных сил , чтобы победить в войне в Украине.
- Теннисист Сергей Стаховский уверен, что Венгрия – это маленькая Россия , ведь как государство полностью поддерживает страну-агрессора.
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