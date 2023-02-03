Сдавать Бахмут никто не будет, РФ хочет забрать восток - должны не допустить реванша, - Зеленский

Об этом на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС заявил президент Владимир Зеленский.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько можем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших павших героев героями. Если будут ускорены поставки оружия, а именно дальнобойного оружия, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс . У нас есть конкретика, что нам нужно. Мы благодарим всех государств, которые на этом пути рядом с нами", - отметил президент Украины.

Владимир Зеленский сказал, что РФ будет усиливать давление на востоке государства.

"Россия хочет реванша, реванша именно там, где не получилось. Хочет забрать восток. Наша задача - не дать этой возможности до момента усиления нашей армии соответствующим оружием. Считаю, что у нас есть все шансы. Также они будут хотеть вернуться в направлении Лимана и т.д. Наша задача - не допустить реванша, не допустить уже вторжение. У нас есть все шансы, но мы все должны понимать, что мы на войне. Она не закончилась", - подчеркнул Зеленский.