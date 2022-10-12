"Сдавали" участников сопротивления в Лимане и Херсонщине": СБУ разоблачила депутата ОПЗЖ и двух коллаборантов
СБУ разоблачила депутата запрещенной ОПЗЖ и двух коллаборантов, которые помогали оккупантам находить участников сопротивления в Лимане и Херсонской области
Об этом сообщила СБУ .
Так, в Херсонской области была задокументирована деятельность так называемого первого заместителя военно-гражданской администрации временно оккупированного города Олешки. Ранее он был депутатом партии ОПЗЖ.
Мужчина добровольно перешел на сторону оккупантов после захвата части региона. Он помогает им в материально-техническом обеспечении, а также подписывает незаконные поручения по выполнению российских приказов в захваченном городе.
Также в Херсонской области, в Нововоскресенском задержан так называемый руководитель местной оккупационной администрации. Он поддерживал захватчиков, а также пытался склонить к сотрудничеству с ними местных педагогов. Кроме того, он "сдавал" россиянам украинских активистов, в том числе участников движения сопротивления.
Мужчине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору).
В деоккупированном Лимане контрразведка СБУ задержала женщину, которая добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами. После начала полномасштабного вторжения она призвала других поддерживать захватчиков, а также помогала агрессорам собирать учредительные данные на участников АТО, проживавших на территории города. За это ей было предложено возглавить "управление труда и соцзащиту населения" во временно оккупированном городе.
"Перед назначением на "должность" ее направили в оккупированный Енакиево для прохождения "идеологических курсов" по правилам распространения кремлевского режима", - написали в СБУ.
В настоящее время ей объявлено подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ. (коллаборационная деятельность)
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