Об этом стало известно из telegram-канала Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что им назначено наказание в размере 5 лет и 6 месяцев и 6 лет лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель села Клебан-Бык Краматорского района, а в мае-июле житель г. Бахмут по собственным телефонам через мессенджер распространяли текстовые сообщения и скриншоты Google Maps", - говорится в сообщении.

В частности, добавляется, что эти сообщения содержали координаты мест расположения и перемещения личного состава и техники ВСУ на территории городов Константиновки и Бахмута.

Напомним, В 2022 году Государственное бюро расследований объявило подозрения почти 500 фигурантам в производствах относительно государственной измены и коллаборационной деятельности во время войны с РФ.

Четырех агентов России, которые собирали и передавали врагу информацию об энергообъектах Донбасса и боевых позициях реактивных артиллерийских систем HIMARS, осудили на срок от 6 до 8 лет лишения свободы.

4 января сообщили, что Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который собирал разведывательные данные об украинских защитниках в приграничных районах на севере Украины и передавал их белорусским спецслужбам.

6 января в Балаклее, Харьковская область, правоохранители задержали коллаборанта, который организовывал восстановление дорог для оккупантов и строительство блокпостов.

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