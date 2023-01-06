Сдавали позиции военных ВСУ на территории Константиновки и Бахмута: два информатора приговорены к лишению свободы
При поддержке публичного обвинения Донецкой областной прокуратурой суд признал двух граждан Украины виновными в несанкционированном распространении информации о перемещении и размещении ВСУ
Об этом стало известно из telegram-канала Офиса Генерального прокурора.
Отмечается, что им назначено наказание в размере 5 лет и 6 месяцев и 6 лет лишения свободы.
"Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель села Клебан-Бык Краматорского района, а в мае-июле житель г. Бахмут по собственным телефонам через мессенджер распространяли текстовые сообщения и скриншоты Google Maps", - говорится в сообщении.
В частности, добавляется, что эти сообщения содержали координаты мест расположения и перемещения личного состава и техники ВСУ на территории городов Константиновки и Бахмута.
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