Сдавали переселенцам выдуманное жилье: участнику мошеннической схемы из Киевщины сообщили о подозрении
Прокуратура объявила подозрение участнику мошеннической схемы по сдаче переселенцам вымышленного жилья на Западе Украины, от которого пострадало 8 человек
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
В Киеве, Полтавщине и Кировоградщине действуют мошенники, которые "продают" в интернете вымышленные товары. С началом полномасштабной войны РФ против Украины они "сдавали в аренду" не существовавшее жилье.
"В ходе следствия разоблачен один из участников этой схемы - житель Киевской области. Подозреваемый размещал в интернете объявления об аренде несуществующего жилья в западных областях страны. Получив авансовый платеж от граждан, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, он переставал выходить с ними на связь, а денежные средства присваивал. В настоящее время установлены 8 пострадавших от такой схемы", - отметили в Офисе генпрокурора.
Во время обысков у мужчины изъяли деньги, мобильные телефоны, флеш-накопители и банковскую карту. Ему объявили подозрение в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Подозреваемому будут выбирать меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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