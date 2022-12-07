Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности задержала агента спецслужб страны-агрессора во время контрдиверсионных мероприятий в Одессе. Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов "Нептун"", - пишет пресс-служба.

Также злоумышленник передавал данные о дислокации, перемещении ВСУ, расположении блокпостов, укрепрайонов и "специфике защиты энергогенерирующих объектов на Юге Украины".

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу. После прилетов по городской инфраструктуре российский агент докладывал своим кураторам о результатах вражеского обстрела", - разъясняют правоохранители.

Следствие установило, что подозреваемый контактировал с агрессором через анонимные мессенджеры и соцсети.

Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения сам предложил российской спецслужбе помощь. Он был задержан на попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.

Во время обыска в доме задержанного обнаружили мобильный телефон и ноутбук с доказательством переписки с оккупантами.

Одесситу сообщили о подозрении в госизмене. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.