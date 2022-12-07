Сдавал врагу позиции украинских ПВО и ракетных комплексов "Нептун": СБУ задержала в Одессе агента России
СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи врагу
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Служба безопасности задержала агента спецслужб страны-агрессора во время контрдиверсионных мероприятий в Одессе. Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов "Нептун"", - пишет пресс-служба.
Также злоумышленник передавал данные о дислокации, перемещении ВСУ, расположении блокпостов, укрепрайонов и "специфике защиты энергогенерирующих объектов на Юге Украины".
"Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу. После прилетов по городской инфраструктуре российский агент докладывал своим кураторам о результатах вражеского обстрела", - разъясняют правоохранители.
Следствие установило, что подозреваемый контактировал с агрессором через анонимные мессенджеры и соцсети.
Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения сам предложил российской спецслужбе помощь. Он был задержан на попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.
Во время обыска в доме задержанного обнаружили мобильный телефон и ноутбук с доказательством переписки с оккупантами.
Одесситу сообщили о подозрении в госизмене. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 7 декабря к 12 годам заключения приговорен священник УПЦ (МП), который передавал российским захватчикам информацию о передвижении и размещении ВСУ в Северодонецке.
- Кроме того, суд арестовал известного бизнесмена, обвиняемого в соорганизации преступной группы, занимавшейся незаконным выведением имущества из коммунальной собственности в Одессе.
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