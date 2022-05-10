Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подозреваемый передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории металлургического комбината. Эту информацию оккупанты зафиксировали на видео и распространяли в интернете для демотивации защитников Мариуполя и распространения своей пропаганды.

"С начала военной агрессии РФ туннели используются защитниками, которые держат оборону города и ведут боевые действия с российскими войсками и представителями псевдореспублик, а также находящимися там гражданскими гражданами", - отмечают в Офисе.

Поскольку житель Мариуполя находится на оккупированной территории, сообщение о подозрении в государственной измене ему было объявлено заочно.

10 мая российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников на заводе "Азовсталь" в Мариуполе с использованием авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и пехоты.

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