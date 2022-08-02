Сдавал позиции ВСУ и "наводил" вражеские ракеты на объекты инфраструктуры: в Николаеве задержан российский агент
СБУ в Николаеве задержали агента, который сдавал врагу позиции ВСУ и объекты критической инфраструктуры, в результате чего были разрушены здания
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Контрразведчики СБУ задержали жителя города Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве", - говорится в сообщении.
Информация, передаваемая предателем врагу, использовалась для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате – разрушено несколько таких зданий.
Правоохранители сообщили корректировщику о подозрении за распространение информации о размещении Вооруженных Сил Украины и военных, гражданских объектов. Ему выбирают меру пресечения.
Предателю грозит лишение свободы до 12 лет.
СБУ устанавливает всех причастных лиц.
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