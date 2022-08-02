Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Контрразведчики СБУ задержали жителя города Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве", - говорится в сообщении.

Информация, передаваемая предателем врагу, использовалась для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате – разрушено несколько таких зданий.

Правоохранители сообщили корректировщику о подозрении за распространение информации о размещении Вооруженных Сил Украины и военных, гражданских объектов. Ему выбирают меру пресечения.

Предателю грозит лишение свободы до 12 лет.

СБУ устанавливает всех причастных лиц.

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