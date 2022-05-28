Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

Мужчина оправдывал вторжение РФ в Украину. Также он сообщал оккупантам расположение позиций ВСУ в Харькове, в результате чего их обстреливали из артиллерии. Осужденный пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан полицией.

Мужчину признали виновным в госизмене и приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

28 мая жительнице Житомира сообщили о подозрении из-за призывов поддерживать оккупантов и отрицания вторжения РФ в Украину.

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