Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

В Донецкой области СБУ задержала агента РФ, который передавал информацию о пребывании и перемещении украинской армии.

"Прежде всего, врага интересовали позиции украинской артиллерии, которая уничтожает командные пункты и склады с боеприпасами оккупационных группировок", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленником оказался гражданин России, который имел вид на временное проживание в Украине. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину агент вышел на представителей вражеских спецслужб.

"По заданию оккупантов вел тайное наблюдение за позициями украинских войск и их передислокацией вблизи линии фронта. Свои разведданные сопровождал фото- и видеофиксацией соответствующих локаций с привязкой к местности", - добавляют в СБУ.

Через знакомого из России злоумышленник поддерживал связь с захватчиками, а для передачи данных применяли анонимный телеграм-канал.

Правоохранители обнаружили по местонахождению и задержали агента РФ.

В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.