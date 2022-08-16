Сдавал оккупантам дислокацию и перемещение ВСУ: жителя Славянска взяли под стражу
В Славянске злоумышленника, который с "двойным" гражданством сдавал оккупантам дислокацию и перемещение ВСУ, взяли под стражу
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
В Донецкой области СБУ задержала агента РФ, который передавал информацию о пребывании и перемещении украинской армии.
"Прежде всего, врага интересовали позиции украинской артиллерии, которая уничтожает командные пункты и склады с боеприпасами оккупационных группировок", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что злоумышленником оказался гражданин России, который имел вид на временное проживание в Украине. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину агент вышел на представителей вражеских спецслужб.
"По заданию оккупантов вел тайное наблюдение за позициями украинских войск и их передислокацией вблизи линии фронта. Свои разведданные сопровождал фото- и видеофиксацией соответствующих локаций с привязкой к местности", - добавляют в СБУ.
Через знакомого из России злоумышленник поддерживал связь с захватчиками, а для передачи данных применяли анонимный телеграм-канал.
Правоохранители обнаружили по местонахождению и задержали агента РФ.
В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- В Донецкой области СБУ задержала агентов РФ, которые сообщали оккупантам о последствиях их обстрелов и перемещении ВСУ, разведывали позиции военных Украины.
- 5 августа Служба безопасности Украины во Львовской области объявила подозрение двум сторонникам путинизма, призывавшим к агрессивной войне и разрешению военного конфликта.
- 10 августа СБУ задержала агента РФ, который в Донецкой области корректировал огонь рашистов и отчитывался о результатах обстрелов.
- 12 августа Служба безопасности Украины сообщила о подозрении вражескому пропагандисту из Донецкой области, который после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сбежал на Волынь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 39.91
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное