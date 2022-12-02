"Сдавал" места дислокации ВСУ и проукраинских жителей: в Херсонской области задержали вражеского информатора
В Херсонской области задержали мужчину, который работал на российские спецслужбы и передавал местонахождение, передвижение ВСУ и проукраинских жителей
Об этом информирует в телеграмме Офис генпрокурора .
"По данным следствия, с начала апреля житель Херсона перешел на сторону представителей страны-агрессора", – пишет пресс-служба.
Следствие установило, что через мессенджер Telegram Херсон передавал российским спецслужбам информацию о пребывании и передвижении военных Вооруженных Сил Украины, а также о местах проживания и деятельности проукраински настроенных горожан.
По данным информатора, рашисты проводили незаконные обыски, местных подвергали насилию.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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