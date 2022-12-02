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"Сдавал" места дислокации ВСУ и проукраинских жителей: в Херсонской области задержали вражеского информатора

2 декабря, 2022 пятница
10:14
Криминал

В Херсонской области задержали мужчину, который работал на российские спецслужбы и передавал местонахождение, передвижение ВСУ и проукраинских жителей

Об этом информирует в телеграмме Офис генпрокурора .

"По данным следствия, с начала апреля житель Херсона перешел на сторону представителей страны-агрессора", – пишет пресс-служба.

Следствие установило, что через мессенджер Telegram Херсон передавал российским спецслужбам информацию о пребывании и передвижении военных Вооруженных Сил Украины, а также о местах проживания и деятельности проукраински настроенных горожан.

По данным информатора, рашисты проводили незаконные обыски, местных подвергали насилию.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

  • Ранее СБУ задержала коллаборанта, который ходил по квартирам в Херсоне и призвал людей "голосовать" за фейковый референдум.
  • 29 ноября правоохранители задержали заместителя городского главы Херсона Владимира Пепеля, сотрудничавшего с российскими оккупантами.
  • 30 ноября двое коллаборантов, работавших на оккупационное "МВД", подавляли движение сопротивления и похищали украинцев в застенки. Злоумышленникам объявили подозрения.

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Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
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