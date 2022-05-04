Сдать Кривой Рог: Глава МВД времен Януковича Захарченко звонил Вилкулу

Об этом Вилкул заявил в интервью Украинской правде .

"Это было на второй день, в тот момент, когда флажки на карте двигались с ужасной скоростью. С таким вот предложением: Александр Юрьевич, вы же умный человек, вы понимаете, что ситуация уже определена. Подпишите, пожалуйста, от имени Кривого Рога какой-то там договор с оккупантами о любви, дружбе, взаимопонимании, взаимопомощи - и будете большим человеком, как он выразился, в "новой Украине", - рассказал Вилкул.

Он добавил, что в ответ нецензурно послал Захарченко.

"Я его послал очень длинным нецензурным выражением. Наверное, не стоит повторять. Поэтому там особой дискуссии не было. Я в течение 10 секунд сообщил об этом факте в спецорганы тем, кто у нас занимается вопросами безопасности и контрразведки", - сказал Вилкул.

Виталий Захарченко занимал должность министра внутренних дел с 2011 по 2014 год, после Революции Достоинства сбежал в Россию.

20 марта сообщалось, что Александр Вилкул отверг призыв экс-нардепа Олега Царева сдать город российским войскам