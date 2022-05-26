ScienceForUkraine: украинским ученым и студентам предлагают работу, стажировку и обучение в престижных вузах мира

В базе #ScienceForUkraine есть как наиболее престижные учебные заведения, такие как Оксфордский или Гарвардский университеты, так и вузы, куда добраться можно только самолетом и только с пересадками. В частности, украинских ученых приглашает Кентербери в Новой Зеландии, Учебно-исследовательский центр Университета Майотты (это заморский департамент Франции, расположенный между Мозамбиком и Мадагаскаром).

Украинцев принимают также высшие учебные заведения в Саудовской Аравии, Южной Африке, Израиле, Исландии, Китае, Камбодже и т.д.

По данным Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 6,5 млн украинцев вынужденно уехали за границу

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