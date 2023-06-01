Об этом информирует Верховная Рада Украины .

Онлайн-школа предлагает учащимся возможность получить аккредитованное образование в соответствии с программой украинской школы.

Учеба начинается 19 июня и продлится до 18 августа.

В летней школе будут:

интенсивный курс по базовым предметам;

онлайн-уроки с учителями ежедневно с понедельника по пятницу по расписанию;

возможность присоединяться ко всем урокам по расписанию или выбирать только необходимые для изучения предметы;

доступ к учебным материалам 24/7;

поддержка учителей-предметников онлайн;

для дошкольников – программа подготовки к 1 классу "Уверенный старт".

Подробная информация и как зарегистрироваться для обучения в летней школе.

Если есть вопросы, то пишите по электронной почте [email protected] .

Справочно. SchoolToGo – это украинская онлайн-школа за границей. Заведение проводит онлайн-уроки по украинской школьной программе и оказывает психологическую поддержку родителям и детям.