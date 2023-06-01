SchoolToGo пригласила украинских учеников в бесплатную летнюю онлайн-школу
Онлайн-школа SchoolToGo объявила о наборе украинских учеников от 1 до 10 классов к бесплатному летнему обучению
Об этом информирует Верховная Рада Украины .
Онлайн-школа предлагает учащимся возможность получить аккредитованное образование в соответствии с программой украинской школы.
Учеба начинается 19 июня и продлится до 18 августа.
В летней школе будут:
- интенсивный курс по базовым предметам;
- онлайн-уроки с учителями ежедневно с понедельника по пятницу по расписанию;
- возможность присоединяться ко всем урокам по расписанию или выбирать только необходимые для изучения предметы;
- доступ к учебным материалам 24/7;
- поддержка учителей-предметников онлайн;
- для дошкольников – программа подготовки к 1 классу "Уверенный старт".
Подробная информация и как зарегистрироваться для обучения в летней школе.
Если есть вопросы, то пишите по электронной почте [email protected] .
Справочно. SchoolToGo – это украинская онлайн-школа за границей. Заведение проводит онлайн-уроки по украинской школьной программе и оказывает психологическую поддержку родителям и детям.
- В сентябре 2022 года SchoolToGo запустила бесплатную учебу для школьников с временно оккупированных территорий.
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