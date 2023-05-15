Об этом сообщает российское издание "Важные истории".

Журналисты ссылаются на четыре источника: бывшего сотрудника ФСБ, политтехнолога, работающего с губернатором одного из российских регионов, а также двух человек, знакомых с должностными лицами из администрации президента РФ.

"Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих должностей, но в УВП (Управление внутренней политики администрации президента) им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела", - сказал бывший сотрудник ФСБ.

Знакомый чиновника из АП также слышал об этом запрете.

"Желающих уволиться после начала войны было много. Если все уйдут, будет утрачено управление", - сказал он журналистам издания.

По его словам, в администрации президента РФ желание покинуть пост расценивают как измену, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства".

При этом собеседники издания отмечают, что сам запрет неформальный и незаконный, поэтому из него могут быть исключения. Как сообщил один из них, за возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить. Также человеку могут позволить уволиться, например, по состоянию здоровья.