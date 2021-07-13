"Считаю прекрасным": Зеленский о проекте "кластеров" по выполнению Минских соглашений

Об этом Зеленский сказал во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель встрече с журналистами, передает Офис президента.



"Я считаю прекрасным проект, который готовила немецкая сторона совместно с французской стороной под названием "Ключевые кластеры по выполнению Минских договоренностей". Мы, Украина, поддержали этот проект, и он сейчас находится у российской стороны, и только Россия сейчас не акцептовала эти шаги окончания войны на Донбассе", - сказал Зеленский.



Президент Украины также призвал "все страны" усилить давление на Россию по выполнению ею своих обязательств в вопросе урегулирования войны.



"Мне кажется, что мы все, все страны должны обращаться к российской стороне, давить с тем, чтобы была встреча в "нормандском" формате, и все же мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно оккупированные территории", - сказал Зеленский.



Кроме того, президент Украины высказался за присоединение президента США Джо Байдена к "нормандскому" переговорному формату.

Напомним, ранее в ОПУ сообщили, что Германия и Франция предложили "кластерный" подход для выполнения Минских договоренностей.

По словам главы ОПГ Андрея Ермака, речь идет о "логически расставленных шагах, которые начинаются от начальных шагов по безопасности, связанных с разминированием, разведением, отводом тяжелого вооружения, и до проведения местных выборов".

Ермак пояснил, что в случае, если кластеры принимаются сторонами, то с добавлением дат и сроков это "может превратиться в дорожную карту".

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