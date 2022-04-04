"Считаю, что это военное преступление", - Байден призвал к судебному процессу над Путиным из-за действий оккупантов в Буче

Об этом американский президент заявил журналистам в понедельник, 4 апреля, сообщает AP.

Президент Джо Байден призвал в суд по военным преступлениям против президента России Путина, а также заявил, что будет добиваться дополнительных санкций после сообщения о зверствах российских военных в Украине.

"Вы видели, что произошло в Буче", – сказал Байден, добавив, что считает это военным преступлением, а Путин "должен быть привлечен к ответственности" за это.

"Мы должны продолжать предоставлять Украине оружие, необходимое для продолжения борьбы. И мы должны собрать все доказательства, чтобы это стало реальным – провести судебный процесс по военным преступлениям", – сказал Байден.

Владимир Зеленский, посетив Бучу на Киевщине 4 апреля, заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

1 апреля подразделения Вооруженных сил Украины освободили города Бучу и Бородянку Киевской области. В освобожденной от российских захватчиках Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили почти 300 человек. На улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки из Бучи в Киевской области, где видно, что первые признаки раскопок братской могилы на территории храма Андрея Первозванного были с 10 марта.

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