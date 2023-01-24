Информация об этом опубликована на сайте Североатлантического Альянса.

"Генеральный секретарь Йенс Столтенберг принял Почетную награду Верховной Рады на состоявшейся в понедельник 23 января церемонии в штаб-квартире НАТО. Почетная награда является высшей наградой, которая предоставляется Верховной Радой за "выдающийся вклад во все сферы жизни, социально- и заслуги перед народом Украины в развитии и укреплении Украины как демократического, социального, правового государства", - говорится в сообщении.

В ходе церемонии Йенс Столтенберг отметил, что НАТО поддерживает Украину с момента обретения Независимости, и существенно увеличило уровень такой помощи после того, как почти год назад Россия начала полномасштабную агрессивную войну против Украины. Он приветствовал тот факт, что союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную помощь для обеспечения права Украины на самооборону в соответствии с положениями Хартии ООН. Он особо подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо.

Генеральный секретарь НАТО особо отметил важность помощи Украине и поставке ей современных образцов тяжелого вооружения, объявленных союзниками по НАТО на прошлой неделе во время Контактной группы по обороне Украины, состоявшейся на прошлой неделе на базе Рамштайн.

"Я считаю честью получить награду, которая является признанием долгосрочной поддержки НАТО для Украины. Но реальное признание принадлежит вам. Храбрость и преданность народу Украины, ее Правительству, Верховной Раде и Вооруженным силам вдохновляют всех нас. Поскольку вы героически защищаете свободу и демократию, которые являются нашими общими ценностями", – заявил Столтенберг.

Напомним, накануне последней встречи в "формате Рамштайн" Столтенберг убеждал союзников, что Украине нужно гораздо больше оружия, ведь в войне наступил переломный момент.

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