Считали пропавшими без вести: в Германии нашли останки украинских солдат времен Второй мировой войны

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.



"Украина никогда не бросает своих. Ни живых, ни мертвых. МИД нашел солдат из Украины, которых 80 лет считали пропавшими без вести. Это история нескольких украинцев, среди которых Иван Пастернак и его семья", - написал министр.



"22 июня 1941 Третий рейх напал на СССР, и всю территорию Украины накрыл мрак Второй мировой войны. Иван был мобилизован, попал в плен, а впоследствии его отправили в Германию", - отметил Кулеба.



Отмечается, что родные мужчины о его судьбе ничего не знали, потому что связь с ним потеряли. Как и сотни тысяч других семей, после войны они получили краткое известие: "Пропал без вести".



Уже в 2021 году на севере Германии началась подготовка к промышленному строительству.



Сообщается, что строительная площадка должна была быть расположена на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен Второй мировой войны. Местным это место захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих было известно как "Русское кладбище".



"Конечно, мы понимали, что кладбище никакое не русское, а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы", - уточнил Кулеба.



Украинские дипломаты вместе с местными активистами обратились к местной власти и настояли на важности для Украины исследования этого места и достоинства всех жертв. В результате удалось добились приостановки строительства и проведения "тщательного исторического исследования, раскрывшего сенсацию".



Выяснилось, что после войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения, однако в течение 1947-1948 годов были перезахоронены только 456.



Впоследствии раскопки по неустановленным причинам прекратили, а само кладбище засыпали двухметровым слоем песка. Таким образом, более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должного чествования.



"Благодаря работе дипломатов, власти Бремена объявили о начале масштабных археологических раскопок. Работа началась в августе 2021 года", - отметил министр.



Дипломаты организовали поездку пяти студентов-археологов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко под руководством кандидата исторических наук.



Известно, что украинские студенты обнаружили первые находки (отдельные кости, солдатские номерные жетоны). Среди них был и жетон №14683, принадлежавший украинскому солдату Ивану Пастернаку.



"Мы нашли во Львове семью Ивана. Его дочь Марию Ивановну и трех внуков, Василия, Лидию и Галину. Сказать, что они были поражены, это ничего не сказать. Ну, а мы выполнили свою работу, вернули память и справедливость" , – отметил Кулеба.



Кроме Ивана Пастернака, были найдены еще два украинских воина: уроженец Киевской области Сергей Селик (Зелик), 1921 года рождения, и волынянин Николай Ковальчук, 1915 года рождения.



Родственников Селика совместными усилиями с музеем уже удалось найти. Поиски родственников Ковальчука продолжаются.



По данным главы МИД, на раскопках еще остались неидентифицированные остатки, так что вскоре могут появиться новые открытия. Раскопки продлятся до марта текущего года.

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