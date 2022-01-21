Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Считали пропавшими без вести: в Германии нашли останки украинских солдат времен Второй мировой войны

Считали пропавшими без вести: в Германии нашли останки украинских солдат времен Второй мировой войны

21 января, 2022 пятница
14:29

В Германии на кладбище времен Второй мировой войны найдены и идентифицированы останки солдат из Украины, которых считали пропавшими без вести

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Украина никогда не бросает своих. Ни живых, ни мертвых. МИД нашел солдат из Украины, которых 80 лет считали пропавшими без вести. Это история нескольких украинцев, среди которых Иван Пастернак и его семья", - написал министр.

"22 июня 1941 Третий рейх напал на СССР, и всю территорию Украины накрыл мрак Второй мировой войны. Иван был мобилизован, попал в плен, а впоследствии его отправили в Германию", - отметил Кулеба.

Отмечается, что родные мужчины о его судьбе ничего не знали, потому что связь с ним потеряли. Как и сотни тысяч других семей, после войны они получили краткое известие: "Пропал без вести".

Уже в 2021 году на севере Германии началась подготовка к промышленному строительству.

Сообщается, что строительная площадка должна была быть расположена на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен Второй мировой войны. Местным это место захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих было известно как "Русское кладбище".

"Конечно, мы понимали, что кладбище никакое не русское, а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы", - уточнил Кулеба.

Украинские дипломаты вместе с местными активистами обратились к местной власти и настояли на важности для Украины исследования этого места и достоинства всех жертв. В результате удалось добились приостановки строительства и проведения "тщательного исторического исследования, раскрывшего сенсацию".

Выяснилось, что после войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения, однако в течение 1947-1948 годов были перезахоронены только 456.

Впоследствии раскопки по неустановленным причинам прекратили, а само кладбище засыпали двухметровым слоем песка. Таким образом, более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должного чествования.

"Благодаря работе дипломатов, власти Бремена объявили о начале масштабных археологических раскопок. Работа началась в августе 2021 года", - отметил министр.

Дипломаты организовали поездку пяти студентов-археологов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко под руководством кандидата исторических наук.

Известно, что украинские студенты обнаружили первые находки (отдельные кости, солдатские номерные жетоны). Среди них был и жетон №14683, принадлежавший украинскому солдату Ивану Пастернаку.

"Мы нашли во Львове семью Ивана. Его дочь Марию Ивановну и трех внуков, Василия, Лидию и Галину. Сказать, что они были поражены, это ничего не сказать. Ну, а мы выполнили свою работу, вернули память и справедливость" , – отметил Кулеба.

Кроме Ивана Пастернака, были найдены еще два украинских воина: уроженец Киевской области Сергей Селик (Зелик), 1921 года рождения, и волынянин Николай Ковальчук, 1915 года рождения.

Родственников Селика совместными усилиями с музеем уже удалось найти. Поиски родственников Ковальчука продолжаются.

По данным главы МИД, на раскопках еще остались неидентифицированные остатки, так что вскоре могут появиться новые открытия. Раскопки продлятся до марта текущего года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Германия
Вторая мировая война
археологи
Читайте также:
Зеленский
20 января, 2022 четверг
Зеленский отреагировал на слова Байдена по поводу возможного вторжения РФ: незначительных агрессий не бывает
Байден
title.author Виталий Портников
20 января, 2022 четверг
Виталий Портников: Байден ужесточает тон, Зеленский озабочен шашлыками
Арвідас Анушаускас
20 января, 2022 четверг
Время РФ для привлечения войск сократилось до часов, - Минобороны Литвы
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.17
    Покупка 28.17
    Продажа 28.45
  • EUR
    Покупка 31.88
    Продажа 32.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
21 января
15:15
После "проигрыша" в Киевсовете "слуги народа" прибегли к грязным манипуляциям, – Сюмар
15:00
Песков заявил, что Турция готова пригласить на встречу Зеленского и Путина террористов "ДНР" и "ДНР"
15:00
Netflix подтвердил выход второго сезона "Игры в кальмара"
14:58
ДБР: Первым во время Революции Достоинства убили Вербицкого
14:52
Сбил ребенка и скрылся: в Ивано-Франковской области правоохранители задержали госслужащего
14:44
МВФ будет кредитовать борьбу с изменениями климата суммой 50 млрд долл.: в список может попасть Украина
14:41
В Гане столкнулись мотоцикл и грузовик со взрывчаткой: по меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали
14:35
Марлос
Экс-футболист сборной Украины Марлос сообщил, где продолжит карьеру
14:35
Прокуратура объявила о подозрении экс-начальнику управления Диамантбанка в растрате 25 млн. грн.
14:27
коронавирус
COVID-19 в Украине: Кузин назвал 59 тыс. заражений в сутки в феврале "оптимистическим прогнозом"
14:20
American Airlines
Американский самолет развернулся на полпути из-за отказа пассажирки надеть маску
14:17
Без ограничений для вакцинированных: в Евросоюзе изменят правила путешествий
14:11
Сенат США
Упрощение предоставления военной помощи в случае вторжения РФ: США предложили проект о лендлизе для Украины
14:05
статуя Рузвельта
Изображала индейцев и темнокожих расово ниже: музей Нью-Йорка убрал статую президента Рузвельта
14:03
корабль НАТО
Риск вторжения России в Украину: Испания отправила военные корабли НАТО в Черное море
13:59
Максим Калиниченко
Живу в Москве, но продолжаю оставаться украинцем и любить Украину, - экс-футболист сборной Калиниченко
13:50
Александр Ткаченко
Ткаченко назвал войска РФ на границе "не самой большой опасностью", а предупреждение о новом вторжении - информатаками в интересах "одного человека"
13:50
Алина Паш
Украинская певица Алина Паш завоевала международную премию Music Moves Europe Awards 2022
13:43
Виталий Кличко
Кличко выздоровел от коронавируса
13:38
Эксклюзив
Виталий Портников: А в Харькове шашлыки будут?
13:29
Илон Маск
Как в "Терминаторе": Илон Маск пообещал предупредить восстание роботов Tesla Bot
13:27
Заминировал колледж с помощью спецслужб РФ: СБУ задержала студента
13:27
В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений
13:23
Свитолина разгромно проиграла белоруске и вылетела из Australian Open
13:15
школа карантин
1,3% работников образования имеют справки о противопоказаниях к вакцинации, - Шкарлет
13:13
Эстония танк
Эстония ждет от Германии разрешения на поставку Украине вооружения, - Deutsche Welle
13:01
ДБР
Следователь ГБР по "делу Порошенко" в 2013 году "кошмарил" активистов за митинг в Межигорье, - адвокат Головань
13:01
Блинкен Лавров
В Женеве начались переговоры Блинкена и Лаврова: Россия "не ожидает прорыва"
12:57
Илья Новиков
Илья Новиков: В рамках дела против Порошенко власти легализуют террористические организации "Л/ДНР"
12:55
землетрясение
В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло землетрясение
12:49
Дума
В Госдуме РФ рассмотрят признание "ЛНР" и "ДНР", - глава органа Володин
12:43
Netflix
Акции Netflix упали на 20%: компания прогнозирует слабый рост числа подписчиков
12:42
Укрзализныця
В 2021 году в Укрзализныце продажи билетов онлайн достигли 68,5%.
12:38
Лукашенко
Лукашенко заявил, что границу с Украиной нужно защитить "на случай непредсказуемости"
12:26
Госдеп США
Образ жертвы, искажения истории, теории заговора: Госдеп США назвал ТОП-5 нарративов пропаганды РФ
11:58
Задержанный в Италии по запросу РФ: украинского режиссера Евгения Лавренчука перевели под домашний арест
11:58
нидерланды танк
Правительство Нидерландов готово предоставить Украине оборонное оружие
11:57
Ко Дню Соборности Укрпочта выпустила марку с Гербом Украины
11:46
россия танк
Оккупанты завезли в ОРДЛО танки, артиллерию и боеприпасы для минометов, - разведка
11:45
минкульт
Минкультуры в 2021 году исключило 55 человек из списка лиц, угрожающих нацбезопасности
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV