"Считал быть на войне своим долгом", - Княжицкий о павшем на фронте режиссере Василии Яворском

Об этом вечером в воскресенье, 23 октября 2022 года, он написал у себя в фейсбуке.

"Погиб на фронте Василий Яворский. Он работал на Еспресо и был режиссером моей программы "Вечер с Николаем Княжицким". О гибели Василия я знаю уже второй день. Но просили не писать. Пока не сказали родственникам. И вот появились в фейсбуке соболезнования …" - отметил Княжицкий.

По словам Николая Княжицкого, Василий часто приходил на эфиры с сыном-школьником.

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"Мы выходили в субботу, и Василию не хотелось терять ценное время общения. Он знал, что будет вторжение, и еще за две недели до него ушел в терроборону. Два последних перед полномасштабным вторжением выпуска мы уже без Василия выпускали. Я ездил к нему и другим львовянам на фронт, когда только их туда перевели из Львова. Многие сетовали, и справедливо. Василий - наоборот. Считал быть на войне своим долгом", - рассказал Княжицкий.

"Раньше он как режиссер сделал несколько документалок о героях войны. Меня приглашали на премьеры, и я плакал в зале со зрителями", - поделился Николай Княжицкий.

"Василий Яворский – талантливый режиссер, мой соавтор, замечательный человек и настоящий гражданин Украины отдал жизнь за нас… Вечная память", - подытожил журналист.

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