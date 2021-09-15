Считаете, сломанная нога или кость смогут остановить меня? Подумайте еще раз, - Макгрегор эффектно заговорил о возвращении в октагон

Об этом сообщает MMA Junkie .



"Я был расстроен, это было непросто. В моей карьере были и взлеты, и падения, но это, наверное, одна из самых безумных вещей, которая случилась со мной. Все было не очень гладко, но я пережил это. Со мной была моя семья, близкие люди из моей команды. Мы еще работаем над выздоровлением, впереди долгий путь. Чувствую, что все налаживается, и я уже могу нанести удар больной ногой. Мне пока не советуют этого делать, но я вернусь. Считаете, сломанная нога или кость смогут остановить меня? Подумайте еще раз ", - сказал Макгрегор.

На турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 11 июля в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.

Это был уже третий бой Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 года Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb