Считаете, сломанная нога или кость смогут остановить меня? Подумайте еще раз, - Макгрегор эффектно заговорил о возвращении в октагон
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готовится вернуться в октагон после ужасной травмы
Об этом сообщает MMA Junkie .
"Я был расстроен, это было непросто. В моей карьере были и взлеты, и падения, но это, наверное, одна из самых безумных вещей, которая случилась со мной. Все было не очень гладко, но я пережил это. Со мной была моя семья, близкие люди из моей команды. Мы еще работаем над выздоровлением, впереди долгий путь. Чувствую, что все налаживается, и я уже могу нанести удар больной ногой. Мне пока не советуют этого делать, но я вернусь. Считаете, сломанная нога или кость смогут остановить меня? Подумайте еще раз ", - сказал Макгрегор.
На турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 11 июля в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.
Это был уже третий бой Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 года Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.
- 11 июля ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уступил американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
- 12 июля Макгрегор пригрозил семье Дастина Пуарье , когда сломал ногу в их бою.
- 13 июля знаменитый боксер Флойд Мейвезер насмехался над борцом Конором Макгрегором, который потерпел поражение от Дастина Пуарье техническим нокаутом.
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