"Считаем приостановку безвиза для граждан Украины недружественным шагом": Ермак отреагировал на решение Израиля

Об этом он написал в Facebook.



"Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановку безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленной исправлении", - заявил глава ОП.



Ермак добавил, что власть "будет жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев".



"Напомню всем нашим партнерам: ваши народы давно и четко показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы? Мы победим. Победим вопреки всему. Вместе с народами мира. И если понадобится – вопреки желаниям и решениям иностранных чиновников", - написал он.

Израиль отменил безвизовый режим для Украины и больше не будет принимать украинских беженцев на своей территории.