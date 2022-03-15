"Считаем приостановку безвиза для граждан Украины недружественным шагом": Ермак отреагировал на решение Израиля
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал введенные Израилем ограничения на въезд для украинцев
Об этом он написал в Facebook.
"Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановку безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленной исправлении", - заявил глава ОП.
Ермак добавил, что власть "будет жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев".
"Напомню всем нашим партнерам: ваши народы давно и четко показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы? Мы победим. Победим вопреки всему. Вместе с народами мира. И если понадобится – вопреки желаниям и решениям иностранных чиновников", - написал он.
- Израиль отменил безвизовый режим для Украины и больше не будет принимать украинских беженцев на своей территории.
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