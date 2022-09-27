Об этом сообщила Украинская федерация гимнастики.

Украинская федерация гимнастики решила не принимать участия в Конгрессе Международной федерации гимнастики (ФИЖ), который должен состояться 11-12 ноября 2022 года в Стамбуле (Турция). Причина – допущение к этому мероприятию стран, ведущих агрессивную сокрушительную войну против Украины – представителей России и Беларуси. Соответствующее решение украинские спортсмены направили в Международную федерацию гимнастики (ФИЖ) и национальные федерации-члены.

Конгресс Международной федерации гимнастики должен был состояться в Норвегии. Но Норвегия отказалась его проводить и, согласно рекомендациям Норвежского олимпийского комитета, приглашать туда представителей РФ и Беларуси. Она также не будет участвовать в этом мероприятии по тем же причинам, что и Украина.

Украинская федерация гимнастики считает неприемлемым садиться за один стол и участвовать в совместном мероприятии и обсуждении вопросов спорта вместе с представителями страны, которая своими агрессивными и насильственными действиями нарушает все нормы международного права, права человека, Устав ООН, Олимпийскую хартию, Устав и Кодекс этики. ФИЖ и др., а также страны, которая является приспешником агрессора", - говорится на сайте организации украинских гимнастов.

Украинская федерация гимнастики убеждена, что не только спортсменов России и Беларуси, но и любых других должностных лиц из этих стран, представляющих эти страны в ФИЖ, или занимающих официальные должности в ФИЖ как "нейтральные" лица, нужно отстранить.

Федерация дзюдо Украины сообщила, что отказывается от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо.

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