"Считаем, что это была Россия": глава МИД Израиля о подрыве Каховской ГЭС
Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что к подрыву Каховской ГЭС причастна Российская Федерация
Об этом пишет издание Maariv.
"Это все еще расследуется, мы считаем, что это была Россия", – сказал Коэн, отвечая на вопрос о том, кто причастен к разрушению Каховской ГЭС.
- Напомним, 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
- 7 июня Белый дом заявил , что Каховская ГЭС была под контролем России, поэтому именно она несет ответственность за разрушение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.55Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное