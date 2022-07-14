Об этом сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что платежи уже удваиваются для получающих счета. Также, по словам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, повышение счетов сейчас происходит даже без учета войны в Украине.

"С 2023 года клиенты должны быть готовы к тому, что счета вырастут как минимум втрое", - сказал он и добавил, что рыночные цены в некоторых случаях выросли в семь раз.

Глава сетевого агентства также отметил, что людям нужно будет подготовиться к этому заранее.

"Это не коснется всех потребителей сразу или полностью, но в какой-то момент за это придется заплатить. Вот почему сейчас есть смысл экономить больше", - сказал Мюллер.

Он также добавил, что частные домохозяйства будут защищены в ходе энергетического кризиса в соответствии с законодательством Германии и ЕС.