English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Счета за отопление в Германии возрастут втрое из-за сокращения импорта российского газа, - регулятор

Счета за отопление в Германии возрастут втрое из-за сокращения импорта российского газа, - регулятор

14 июля, 2022 четверг
19:30
Мир

По оценкам немецкого энергетического регулятора, ежемесячные счета за отопление могут утроиться в следующем году из-за значительного сокращения импорта российского газа

Об этом сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что платежи уже удваиваются для получающих счета. Также, по словам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, повышение счетов сейчас происходит даже без учета войны в Украине.

"С 2023 года клиенты должны быть готовы к тому, что счета вырастут как минимум втрое", - сказал он и добавил, что рыночные цены в некоторых случаях выросли в семь раз.

Глава сетевого агентства также отметил, что людям нужно будет подготовиться к этому заранее.

"Это не коснется всех потребителей сразу или полностью, но в какой-то момент за это придется заплатить. Вот почему сейчас есть смысл экономить больше", - сказал Мюллер.

Он также добавил, что частные домохозяйства будут защищены в ходе энергетического кризиса в соответствии с законодательством Германии и ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
газ
Германия
Читайте также:
білорусь солдати лукашенко
13 июля, 2022 среда
Лукашенко решил вступить в войну против Украины, но еще не знает, как это сделать, - боец ВСУ Лапин
Автор Андрей Коваленко
12 июля, 2022 вторник
Закрытая статистика: имеют ли право украинцы знать всю правду о наших военных потерях?
13 июля, 2022 среда
Жители оккупированных Херсона, Мелитополя и Бердянска массово сообщают в соцсетях об автоматных выстрелах
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.86
    Покупка 35.86
    Продажа 36.88
  • EUR
    Покупка 35.87
    Продажа 37.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
14 июля
21:18
Обновлено
Премьер-министр Италии Драги подал в отставку, но президент страны Матарелла ее не принял
20:54
Убытки Ирпеня от войны оценивают более чем в $900 млн
20:52
После обстрела Винницы: посольство США просит своих граждан уезжать из Украины
20:34
"Удар по военному объекту". Представитель России при ООН прокомментировал ракетные обстрелы Винницы
20:20
Китай планирует отменить запрет на импорт угля из Австралии, – Bloomberg
19:54
ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении, - Генштаб
19:53
Эксклюзив
Гуляйполе находится на линии фронта и ежедневно обстреливается, — председатель территориальной гроомады Ярмак
19:51
Глава МИД Бельгии Софи Вильмес подала в отставку
19:43
Трамп
Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году
19:40
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку
19:28
"Обменный фонд" оружия для Украины. В Германии модернизировали 30 БМП Marder, всего в планах 100 машин
19:27
Бабин Яр
В Киеве создадут военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр
19:27
Беларусь разрешила контрабанду подсанкционных товаров через свои границы
19:21
На фото Вооруженные силы Украины
На Харьковщине ВСУ и Нацгвардия уничтожили российские артиллерийские установки "Нона" и склад боеприпасов
19:16
Эксклюзив
Российская ПВО дырявая и ничего не может поделать с ракетами HIMARS, - военный эксперт Селезнев
19:14
Последствия обстрела в Виннице
"Не ошибка, а утверждена военная стратегия": Подоляк об ударах РФ по Виннице, Кременчугу, Часовому Яру и Харькову
19:00
На Николаевщине уничтожен пункт управления и склад боеприпасов оккупантов, - ОК "Юг"
18:49
Центрэнерго
Двух экс-чиновников Центрэнерго подозревают в растрате более 5,3 млн грн
18:43
Эксклюзив
Ракетный удар по Виннице унес жизни 22 человек, 115 ранены, - городской голова Моргунов
18:41
В Мариуполе не хватает лекарств: под особой угрозой онкобольные, больные туберкулезом и сахарным диабетом
18:33
Завод "Сателлит" в Мариуполе подожгли партизаны, – советник мэра
18:26
Под Киевом отремонтировали мост через реку Ирпень
18:25
США и Израиль подписали совместное обязательство по блокированию ядерной программы Ирана
18:17
В Британии прошел второй тур выборов премьер-министра. Кандидатов стало меньше
18:00
В Посольстве США в Украине прокомментировали ракетный удар по Виннице
17:53
ЕС планирует импорт газа из Азербайджана, в обход России
17:52
Лина Костенко получила высшую награду Франции
17:49
Россия снова заговорила о переговорах с Украиной: новые условия без денацификации и демилитаризации
17:47
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским воинам и родным Героев Украины
17:46
Литва не будет спорить с Брюсселем по поводу транзита в Калининградскую область, - премьер-министр
17:44
Запуск россиянами "Азота" может привести к техногенной катастрофе, — Гайдай
17:27
Эксклюзив
В Турции есть мнение, что Запад руками украинцев воюет с Россией, - эксперт-международник Дубовик
17:24
Латвия
Сейм Латвии принял решение об отказе от российского газа с 1 января 2023 года
17:24
В Беларуси зафиксировали передвижение грузовиков с ракетами для ЗРК "С-300". Карта
17:23
Компенсация войны РФ может быть за счет их активов, - Зеленский в Гааге
17:19
Конгрессвумен Спартц в очередной раз призвала "ввести надлежащий надзор" за поставками оружия в Украину
17:00
Эксклюзив
Россия в "добровольческие батальоны" может мобилизовать до 34 тыс человек, - военный эксперт Селезнев
16:57
Ирина Деха
Россиян и белорусов отстранили от международных соревнований по тяжелой атлетике
16:55
Николай Патрушев
В The Washington Post назвали наиболее вероятного преемника Путина
16:51
На фото люди, прибывшие в аэропорт Дублина
Недостает мест для размещения: украинские беженцы спали в Дублинском аэропорту
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV