Счета за отопление в Германии возрастут втрое из-за сокращения импорта российского газа, - регулятор
По оценкам немецкого энергетического регулятора, ежемесячные счета за отопление могут утроиться в следующем году из-за значительного сокращения импорта российского газа
Об этом сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что платежи уже удваиваются для получающих счета. Также, по словам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, повышение счетов сейчас происходит даже без учета войны в Украине.
"С 2023 года клиенты должны быть готовы к тому, что счета вырастут как минимум втрое", - сказал он и добавил, что рыночные цены в некоторых случаях выросли в семь раз.
Глава сетевого агентства также отметил, что людям нужно будет подготовиться к этому заранее.
"Это не коснется всех потребителей сразу или полностью, но в какой-то момент за это придется заплатить. Вот почему сейчас есть смысл экономить больше", - сказал Мюллер.
Он также добавил, что частные домохозяйства будут защищены в ходе энергетического кризиса в соответствии с законодательством Германии и ЕС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное