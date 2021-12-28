Счета "е-Поддержка" в банках открыли 6,6 млн украинцев
С начала вакцинальной кампании против COVID-19 в Украине сделали 28,05 млн прививок, две дозы вакцины получили 13,4 млн человек
Об этом сообщили на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.
"В Украине сделано 28,05 млн прививок против COVID-19, вакцинацией охвачено 14,6 млн граждан, из которых двумя дозами привито 13,4 млн человек", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже свыше 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявление на получение 1 тыс. грн от государства в рамках программы "е-Поддержка". Всего 6,6 млн граждан Украины открыли специальные счета в банках.
Премьер добавил, что через Ощадбанк на спецсчета украинцев перевели более 3,6 миллиарда гривен, из которых граждане уже потратили более 365 млн. По информации правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книги, 32% - на посещение кинотеатров, 11 % – на ж/д билеты, 10% на другие направления.
Кроме того, медики фиксируют уменьшение прироста числа больных, поэтому правительство отменило "красный" уровень эпидопасности на территории Житомирской, Сумской, Николаевской, Киевской и Черкасской областей.
Также Кабмин устранил диспропорцию между должностными окладами руководителей заведений здравоохранения и врачей. Теперь должностной оклад руководителя медучреждения не может превышать размер средней зарплаты медработников этого заведения более чем на 60%.
- Напомним, 13 декабря в Украине стартовал пилотный проект "Поддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн. А с 19 декабря все полностью вакцинированные могут получить виртуальную карту.
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