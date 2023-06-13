Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Счет одного из крупнейших сельхозпроизводителей в Украине заблокировал Печерский суд

Счет одного из крупнейших сельхозпроизводителей в Украине заблокировал Печерский суд

13 июня, 2023 вторник
18:54

Сегодня Печерский районный суд отказался удовлетворить ходатайство и снять арест со счетов ЧАО "ПК "Подолье". Аграрная компания обеспечивает работой 4 тысячи человек, 50 тысяч владельцев паев являются партнерами предприятия

Об этом пишет "Прямой".

Работники компании – а это преимущественно женщины, работающие более 20 лет, не скрывают шок от решения Печерского суда. Говорят: работа позволяет им не только содержать семьи, но и помогать мужчинам/военным на фронте. "Это пренебрежение к нашим людям, к нашим ребятам, которые защищают – я уже и не знаю, что они теперь защищают", – едва сдерживая слезы, говорит женщина.

По словам адвоката Владимира Горделюка, Министерство аграрной политики в этом году признало предприятие объектом критической инфраструктуры, критически важным для экономики страны в военное время.

"Государство закупает оружие для армии за счет налогов, благотворительной помощи, которые платит бизнес. Не будет поступлений – не будет этого всего", – говорит адвокат.

Он отмечает – арест наложен неправомерно: "когда прокуратура обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста, суд не разбирался, никаких материалов не требовалось и не исследовалось. Был наложен арест на счета аграрного предприятия. Аграрный бизнес – это одна из составляющих украинского бизнеса, в условиях войны это очень мощная финансовая подушка для нашего государства".

"Идет расследование какого-то уголовного дела против других предприятий за совершение ими каких-то уголовных преступлений, и в рамках расследования этого дела налагается арест на счета ЧАО ПК "Подолье" – компании с более чем 20-летним опытом работы на аграрном рынке, которая только за прошлый год уплатила в бюджет 282 миллиона налогов. Компания произвела 134 тысяч тонн сахара. 4 тысячи работников - это до 20 тысяч членов семей. Вы представляете, какие это огромные цифры?", - констатирует адвокат.

"Мы навели суду юридические аргументы. Чтобы вы понимали, предприятие на сегодняшний день не имеет ни одного процессуального статуса – ни подозрения, ни обвинения", – отмечает адвокат.

"Мы считаем это политическим решением и, конечно, будем это оспаривать", – говорит Владимир Горделюк.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Артур Герасимов заявляет: блокирование стратегического предприятия, генерирующего экспортную выручку, во время военного положения подрывает обороноспособность страны.

"Когда были обнародованы данные о структуре украинского экспорта в начале 2023 года, то именно на аграрный сектор приходилось две трети, более 65%. На эти деньги, на налоги, на зарабатываемую от экспорта украинской продукции за границу валюту финансируется украинское войско" , – подчеркнул Герасимов.

"Пока украинские военные продолжают контрнаступление на фронте, мы внутри страны видим контрнаступление против украинского бизнеса, блокирование стратегического предприятия, других подобных предприятий. Это только один из элементов цепочки – вспомним законопроект 8401, которым власти хотят еще больше закошмарить бизнес, вернув все проверки на довоенный уровень. С их точки зрения бизнес жирует, у бизнеса много денег и много времени для этих проверок", – возмутился народный депутат.

"Вспомните ситуацию с налоговыми накладными. Во время войны, когда мы все понимаем, что каждая копейка налогов, каждая копейка денег, заработанных на экспорте, идет на финансирование армии, я считаю, что это прямое преступление - делать такие вещи, как сегодня сделано против этого стратегического аграрного предприятия", – говорит Герасимов.

"Кто это преступление совершает? Это – люди Портнова, Смирнов, Татаров", – считает Герасимов.

Народный депутат предостерегает, что блокировка счетов приведет к потере рабочих мест для полутора тысяч семей. "У многих мужья на фронте, родные на фронте. Это потеря рынков, потому что, когда ты не можешь из-за блокирования счетов поставлять свою продукцию – ты теряешь рынки, а вернуться очень тяжело. Это также потеря будущих налогов, будущего финансирования армии. Сельское хозяйство – это постоянный процесс и постоянно нужно сеять, готовиться к уборке урожая, покупать топливо, покупать удобрения, многое другое. Сейчас все это заблокировано", – говорит Герасимов.

Читайте также:
Каховська ГЕС
12 июня, 2023 понедельник
Восстановление Каховской ГЭС превратится в еще одну катастрофу, – гидроархеолог Остапенко
Венеційська комісія
13 июня, 2023 вторник
Венецианская комиссия раскритиковала закон о нацменьшинствах, в частности в контексте языка
Нова пошта
12 июня, 2023 понедельник
За 4 дня – 50 тыс. посылок: Новая почта приостановила прием помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.35
  • EUR
    Покупка 39.8
    Продажа 40.55
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
13 июня
20:04
OPINION
Не то
20:02
В Лувре презентовали 5 уникальных икон из киевского музея Ханенко
20:00
Обзор
Победные новости 475-го дня войны: ВСУ продвигаются по трем направлениям, а США передадут новые бронемашины и ракеты для HIMARS
19:38
В Голой Пристани на Херсонщине оккупанты заставляют местных на камеру благодарить МЧС РФ за "эвакуацию", — Генштаб
19:24
Пол Маккартни создал "последнюю пластинку Beatles" с помощью искусственного интеллекта
19:19
Обновлено
ПВО, бронетехника и боеприпасы: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
19:09
Суд отказал УПЦ МП в праве совершать литургии в Киево-Печерской лавре
19:04
Путин заявил, что РФ думает над выходом из зернового соглашения
19:03
Эксклюзив
Олег Дунда
В течение года русской церкви в Украине не будет, - нардеп Дунда
18:42
Кадыров заявил, что чеченское подразделение "Ахмат" будет бороться с "диверсантами" в Белгородской области
18:29
Во Франции разоблачили дезинформационную кампанию РФ: фейковые новости публиковали якобы от имени известных СМИ
18:21
Путин выразил сожаление из-за того, что подрыв Каховской ГЭС якобы сорвал наступление ВСУ на этом направлении
18:07
OPINION
Об "акуле" и Голодоморе
17:56
Кабмин готовится к завершению COVID-карантина в Украине: что изменится
17:28
Эксклюзив
Ни одного случая холеры в Украине на сегодняшний день не выявлено, мониторинг продолжается каждый день, - главный санитарный врач Кузин
17:27
В Воздушных силах рассказали, чем грозят размещенные в Брянской области ракетные комплексы "Бал"
17:24
"Мавка" за почти четыре месяца в украинском прокате собрала более 150 млн. грн.
17:20
Россияне перемещают чеченские отряды "Ахмат" под Марьинку, - пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления
17:07
ООН планирует создать международный орган для наблюдения за искусственным интеллектом
16:57
Эксклюзив
Модель "мы даем оружие Украине, а вы сдерживаете Россию" нам не подходит, - дипломат Чалый
16:56
Пригожин заявил датским журналистам, что не уверен, будет ли ЧВК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине
16:54
Новым премьер-министром Румынии стал Марчел Чолаку
16:44
Обновлено
ООН
ООН заявила о готовности посетить левобережье Херсона, но Россия не предоставляет гарантий безопасности
16:43
Эксклюзив
В Европарламенте считают, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться осенью, - источники
16:30
Рабочая группа согласилась повысить выплату раненым и предоставить статус УБД погибшим терробороновцам, ждем голосования в сессионном зале, - Геращенко
16:27
Обновлено
"Информация уточняется": в ВСУ прокомментировали ликвидацию российского генерала Горячева
16:24
Шеф-поварешка из Нигерии установила мировой рекорд: готовила около 100 часов подряд
16:23
Путин подписал закон о денонсации РФ договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
16:14
День освобождения Мариуполя: 9 лет назад полк "Азов" вместе с другими спецназовцами освободили город от врага
16:03
OPINION
Нападение на Чорновола: кто из взрослых в комнате?
15:57
Эксклюзив
Российские войска не успевают обеспечить постоянную логистику своих сил и средств на разных участках фронта, – военный эксперт Селезнев
15:56
Эксклюзив
Оккупанты впервые двигаются через Мариуполь из Бердянска, а не наоборот, - советник городского головы Андрющенко
15:50
В море возле Одессы соленость воды снизилась почти втрое, а загрязненность выросла
15:49
Эксклюзив
Россияне стали реже применять "калибры", - Гуменюк
15:45
Партнерский материал
Шанс на Победу: волонтеры Фонда Slots City в мае передали помощь армии на рекордные 10 млн грн
15:36
Минобороны поставило "на вооружение" новые модели бронежилетов и шлемов для украинских защитников
15:13
вулкан Майон
На Филиппинах вулкан начал извергать лаву: тысячи людей эвакуировали
15:03
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:57
Враг пытается вернуть под контроль деоккупированную Макаровку в Донецкой области, - Силы обороны таврического направления
14:44
Обеспечила паромную переправу вражеских войск в Украину: СБУ объявила подозрение топ-чиновнику РФ
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV