Счет одного из крупнейших сельхозпроизводителей в Украине заблокировал Печерский суд

Об этом пишет "Прямой".

Работники компании – а это преимущественно женщины, работающие более 20 лет, не скрывают шок от решения Печерского суда. Говорят: работа позволяет им не только содержать семьи, но и помогать мужчинам/военным на фронте. "Это пренебрежение к нашим людям, к нашим ребятам, которые защищают – я уже и не знаю, что они теперь защищают", – едва сдерживая слезы, говорит женщина.

По словам адвоката Владимира Горделюка, Министерство аграрной политики в этом году признало предприятие объектом критической инфраструктуры, критически важным для экономики страны в военное время.

"Государство закупает оружие для армии за счет налогов, благотворительной помощи, которые платит бизнес. Не будет поступлений – не будет этого всего", – говорит адвокат.

Он отмечает – арест наложен неправомерно: "когда прокуратура обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста, суд не разбирался, никаких материалов не требовалось и не исследовалось. Был наложен арест на счета аграрного предприятия. Аграрный бизнес – это одна из составляющих украинского бизнеса, в условиях войны это очень мощная финансовая подушка для нашего государства".

"Идет расследование какого-то уголовного дела против других предприятий за совершение ими каких-то уголовных преступлений, и в рамках расследования этого дела налагается арест на счета ЧАО ПК "Подолье" – компании с более чем 20-летним опытом работы на аграрном рынке, которая только за прошлый год уплатила в бюджет 282 миллиона налогов. Компания произвела 134 тысяч тонн сахара. 4 тысячи работников - это до 20 тысяч членов семей. Вы представляете, какие это огромные цифры?", - констатирует адвокат.

"Мы навели суду юридические аргументы. Чтобы вы понимали, предприятие на сегодняшний день не имеет ни одного процессуального статуса – ни подозрения, ни обвинения", – отмечает адвокат.

"Мы считаем это политическим решением и, конечно, будем это оспаривать", – говорит Владимир Горделюк.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Артур Герасимов заявляет: блокирование стратегического предприятия, генерирующего экспортную выручку, во время военного положения подрывает обороноспособность страны.

"Когда были обнародованы данные о структуре украинского экспорта в начале 2023 года, то именно на аграрный сектор приходилось две трети, более 65%. На эти деньги, на налоги, на зарабатываемую от экспорта украинской продукции за границу валюту финансируется украинское войско" , – подчеркнул Герасимов.

"Пока украинские военные продолжают контрнаступление на фронте, мы внутри страны видим контрнаступление против украинского бизнеса, блокирование стратегического предприятия, других подобных предприятий. Это только один из элементов цепочки – вспомним законопроект 8401, которым власти хотят еще больше закошмарить бизнес, вернув все проверки на довоенный уровень. С их точки зрения бизнес жирует, у бизнеса много денег и много времени для этих проверок", – возмутился народный депутат.

"Вспомните ситуацию с налоговыми накладными. Во время войны, когда мы все понимаем, что каждая копейка налогов, каждая копейка денег, заработанных на экспорте, идет на финансирование армии, я считаю, что это прямое преступление - делать такие вещи, как сегодня сделано против этого стратегического аграрного предприятия", – говорит Герасимов.

"Кто это преступление совершает? Это – люди Портнова, Смирнов, Татаров", – считает Герасимов.

Народный депутат предостерегает, что блокировка счетов приведет к потере рабочих мест для полутора тысяч семей. "У многих мужья на фронте, родные на фронте. Это потеря рынков, потому что, когда ты не можешь из-за блокирования счетов поставлять свою продукцию – ты теряешь рынки, а вернуться очень тяжело. Это также потеря будущих налогов, будущего финансирования армии. Сельское хозяйство – это постоянный процесс и постоянно нужно сеять, готовиться к уборке урожая, покупать топливо, покупать удобрения, многое другое. Сейчас все это заблокировано", – говорит Герасимов.