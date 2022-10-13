Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Дипломат прокомментировал результаты голосования Генассамблеи ООН за резолюцию территориальной целостности Украины и защиты принципов устава ООН, согласно которым 143 государства осудили аннексию части территории Украины Российской Федерацией, против проголосовали 5 стран, 35 – воздержались.



Как раз это решение, в отличие от Совета Европы, будет иметь больше последствий. И тут США проявили инициативу, а Албания четко, с юридической точки зрения провела процесс постановки этого вопроса в Генассамблее, резолюция называлась "Территориальная целостность Украины и подтверждение принципов устава ООН", а это совсем другое дело. То есть фактически эта резолюция обнаруживала, какие страны четко придерживаются Устава ООН, а какие в своих временных интересах манипулируют им, и для нас это очень большая победа над Россией, потому что на нашей стороне сегодня как минимум 143 страны, которые четко заявили свои позиции, а против 5. То есть счет есть убийственным, 143:5 Это наибольшее количество за все годы, начиная с 2014 года, когда поддержка территориальной целостности голосовалась наиболее широким кругом государств", - отметил Валерий Чалый.

Также народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил, что голосование на Генассамблее ООН показало врагов и предавших дружбу с Украиной

Петр Порошенко приветствовал резолюцию Одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине и призвал исключить Россию из ООН

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