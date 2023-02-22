"Счет 1:1 и идет 70-я минута": Буданов рассказал, когда состоятся решающие бои на фронте
Украину с середины весны ожидают решающие сражения с российским оккупантом, и это будет переломным моментом в войне. Сейчас счет 1:1
Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью Forbes .
На вопрос журналиста, если применить футбольную аналогию в оценке 12 месяцев войны, то какой сейчас счет и какая минута матча, он ответил: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение".
По его словам, первое, что должна сделать Украина, - это выйти на админграницы 1991 года, "все остальное будем решать потом".
При этом Буданов отвергает любые, даже минимальные, территориальные уступки врагу.
"Для меня, как для патриота и военного, сдача даже миллиметра территории является катастрофой. Это моя личная логика, можете с ней соглашаться или нет. С военной точки зрения удержание Бахмута дает нам сдерживание россиян в том районе и нанесение им катастрофических потерь", - сказал начальник ГУР МО.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нашей стране важно отстоять Бахмут, но не любой ценой, а пока это будет разумно.
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