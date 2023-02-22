Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью Forbes .

На вопрос журналиста, если применить футбольную аналогию в оценке 12 месяцев войны, то какой сейчас счет и какая минута матча, он ответил: "Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение".

По его словам, первое, что должна сделать Украина, - это выйти на админграницы 1991 года, "все остальное будем решать потом".

При этом Буданов отвергает любые, даже минимальные, территориальные уступки врагу.

"Для меня, как для патриота и военного, сдача даже миллиметра территории является катастрофой. Это моя личная логика, можете с ней соглашаться или нет. С военной точки зрения удержание Бахмута дает нам сдерживание россиян в том районе и нанесение им катастрофических потерь", - сказал начальник ГУР МО.