Счастье и Станица Луганская находятся на грани гуманитарной катастрофы из-за полномасштабного нападения РФ на Украину, - Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Счастье и Станица Луганска являются почти разрушенными и находятся на грани гуманитарной катастрофы в результате полномасштабного нападения РФ на Украину
Об этом он написал в фейсбуке .
"Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы. Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, российские кафиры почти сравняли их с землей", - сообщил Сергей Гайдай.
В результате обстрелов со стороны оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах. Эвакуировать местных жителей или привезти им хлеб и воду невозможно. Также нет коммуникаций и возможности восстановить их.
Глава Луганской областной военной администрации призвал международные гуманитарные организации помочь Красному Кресту Украины.
"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!" – подчеркнул он.
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