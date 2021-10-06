Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Scandinavian Airlines открыла прямой рейс из Киева в Стокгольм

Scandinavian Airlines открыла прямой рейс из Киева в Стокгольм

6 октября, 2021 среда
16:27
Экономика Scandinavian Airlines

Авиакомпания Scandinavian Airlines открыла прямой рейс из Киева в столицу Швеции Стокгольм

Об этом пишет avianews .

Согласно сообщению, SAS с 4 октября соединит Киев прямым рейсом со Стокгольмом. Полеты запланированы с частотой раз в неделю по четвергам из аэропорта Борисполь в главный аэропорт Швеции - Арланда, который находится в 40 км от центра города.

Отмечается, что на линии Киев - Стокгольм SAS задействует среднемагистральные самолеты нового поколения Airbus A232neo, которые могут перевозить 180 пассажиров. Авиакомпания начала получать их с завода в 2016 году. Время в пути на таком авиалайнере составит 2,5 часов.

По данным издания, самолет будет вылетать из Стокгольма в 9:45 и прилетать в Киев в 13:10. С Киева он будет вылетать в 14:00 и прилетать в Стокгольм в 15:35.

Перелет в обе стороны обойдется от 201 евро. В стоимость включена ручная кладь весом до 8 кг. Ее габариты не должны превышать 55х40х23 см.

В издании напомнили, что Киев - Стокгольм станет вторым маршруту SAS в Украине. Сейчас авиакомпания летает в аэропорт Борисполь из столицы Норвегии Осло.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

авиакомпания
туризм
авиасоединение
Читайте также:
Теєму Пуккі (у світлій формі), Україна - Фінляндія
5 октября, 2021 вторник
ЧМ-2022: Лидер сборной Финляндии сделал громкое заявление перед матчем против Украины
Антон Поляков
5 октября, 2021 вторник
"Слугам" в туалетах Рады раздавали деньги за поддержку закона об олигархах, - нардеп Поляков
Віталій Кличко
5 октября, 2021 вторник
Кличко назвал карантинные ограничения, которые могут ввести в Киеве
Киев
+13
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.27
    Покупка 26.27
    Продажа 26.51
  • EUR
    Покупка 30.3
    Продажа 30.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
6 октября
17:13
Нападение на журналистов "Схем": в Киеве под "Укрэксимбанк" провели акцию протеста, возле активистов с высоты упал вазон
16:56
Всемирный банк
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года
16:56
Pfizer вакцина
Pfizer в рамках исследования планирует вакцинировать от COVID-19 все население города в Бразилии
16:38
На Ровенщине у 1,5 летнего ребенка обнаружили полиомиелит, - МОЗ
16:19
Путин заявил, что Россия в этом году перевыполнит контрактные объемы транзита газа через Украину
15:59
Наталья Диденко
На Украину надвигаются заморозки и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
15:58
За новый инструмент для молекулярного конструирования: Нобелевскую премию по химии получили двое ученых
15:55
вакцина
Кабмин выделил 25 млн грн на рекламу вакцинации от COVID-19
15:44
Президент Германии почтил жертв Корюковской трагедии
15:44
Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Лопес назвал условие, при котором согласится на реванш с Ломаченко
15:40
Процедура отзыва Разумкова: Счетная палата предоставила заключение
15:40
таможенник
Кабмин одобрил законопроект для унификации ставок ввозной пошлины
15:23
M/V TRUDY
Во Франции задержали корабль с кокаином, в составе экипажа - украинец, - МИД
15:17
Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей
15:16
Украинский футболист Зинченко выложил фото с объятиями с российским бойцом UFC Нурмагомедовым
14:58
PR
"Місто vs. Урбазаври": какими стали локации, трансформированные в рамках кампании при поддержке бренда glo™
14:53
Евгений Мецгер
Мецгер принес извинения журналистам за нападение во время интервью
14:45
Офис генпрокурора
Прокуратура готовит два подозрения о нападении на журналистов "Схем" в кабинете главы Укрэксимбанка
14:27
Верховный Суд подтвердил: Совские ставки принадлежат киевлянам
14:25
Деонтей Уайлдер
Промоутер Усика раскрыл обстоятельства, которые делают Фьюри аутсайдером в бою с Уайлдером
13:59
На Полтавщине нашли украшения времен скифов
13:49
пенсия
Минимальная пенсия с 1 декабря вырастет до 2,6 тыс. грн: правительство увеличило расходы Пенсионного фонда на 18 млрд грн
13:36
Экс-чемпион мира отметил "козырь", которым Джошуа пренебрег в бою с Усиком
13:35
Денис Шмигаль
Шмыгаль: В ближайшие дни несколько областей могут оказаться в "красной" зоне
13:30
газ
Вопрос национальной безопасности: Шмыгаль поручил Нафтогазу и Укргаздобыче увеличить добычу собственного газа
13:27
Ицхак Герцог
Петр Порошенко встретился с Ицхаком Герцогом
13:09
Давитян
Вемир Давитян назвал условия, в которых необходима антирейдерская защита
13:05
Геннадий Труханов
Мэру Одессы Труханову подписали подозрение
12:54
карантин
Названы три региона Украины, которые на этой неделе могут перевести в "красную" зону
12:50
Укрэксимбанк
Наблюдательный совет Укрэксимбанка отстранила Мецгера и временно назначила Ермакова председателем правления
12:46
Фильм-расследование "Оффшор 95" набрал более 1 млн просмотров на Youtube
12:31
Давид Арахамия
"Это нормальный процесс": Арахамия признался, что у него было много оффшоров, а сейчас у жены
12:29
Массовое отравление в фастфуде на Ивано-Франковщине: количество госпитализированных возросло
12:27
Жан Беленюк
Беленюк решил выставить золотую олимпийскую медаль на продажу
12:25
PR
казино
Европейский провайдер азартных игр Greentube (Novomatic) официально в Украине
12:23
банк
Бюджет получил почти 3 млн грн поступлений с начала действия налоговой амнистии
12:00
Промоутер Джошуа заявил, что реванш с Усиком придется отложить
11:58
Даниил Гетманцев
Гетманцев проведет заседание Рады по отставке Разумкова
11:53
школа
Реформа школы: ТОП-5 советов, которые помогут детям учиться лучше
11:38
коронавирус
Коронавирус: уже 11 областей Украины имеют признаки "оранжевой" зоны
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV