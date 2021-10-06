Scandinavian Airlines открыла прямой рейс из Киева в Стокгольм
Авиакомпания Scandinavian Airlines открыла прямой рейс из Киева в столицу Швеции Стокгольм
Об этом пишет avianews .
Согласно сообщению, SAS с 4 октября соединит Киев прямым рейсом со Стокгольмом. Полеты запланированы с частотой раз в неделю по четвергам из аэропорта Борисполь в главный аэропорт Швеции - Арланда, который находится в 40 км от центра города.
Отмечается, что на линии Киев - Стокгольм SAS задействует среднемагистральные самолеты нового поколения Airbus A232neo, которые могут перевозить 180 пассажиров. Авиакомпания начала получать их с завода в 2016 году. Время в пути на таком авиалайнере составит 2,5 часов.
По данным издания, самолет будет вылетать из Стокгольма в 9:45 и прилетать в Киев в 13:10. С Киева он будет вылетать в 14:00 и прилетать в Стокгольм в 15:35.
Перелет в обе стороны обойдется от 201 евро. В стоимость включена ручная кладь весом до 8 кг. Ее габариты не должны превышать 55х40х23 см.
В издании напомнили, что Киев - Стокгольм станет вторым маршруту SAS в Украине. Сейчас авиакомпания летает в аэропорт Борисполь из столицы Норвегии Осло.
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