Scandinavian Airlines открыла прямой рейс из Киева в Стокгольм

Об этом пишет avianews .



Согласно сообщению, SAS с 4 октября соединит Киев прямым рейсом со Стокгольмом. Полеты запланированы с частотой раз в неделю по четвергам из аэропорта Борисполь в главный аэропорт Швеции - Арланда, который находится в 40 км от центра города.



Отмечается, что на линии Киев - Стокгольм SAS задействует среднемагистральные самолеты нового поколения Airbus A232neo, которые могут перевозить 180 пассажиров. Авиакомпания начала получать их с завода в 2016 году. Время в пути на таком авиалайнере составит 2,5 часов.



По данным издания, самолет будет вылетать из Стокгольма в 9:45 и прилетать в Киев в 13:10. С Киева он будет вылетать в 14:00 и прилетать в Стокгольм в 15:35.



Перелет в обе стороны обойдется от 201 евро. В стоимость включена ручная кладь весом до 8 кг. Ее габариты не должны превышать 55х40х23 см.



В издании напомнили, что Киев - Стокгольм станет вторым маршруту SAS в Украине. Сейчас авиакомпания летает в аэропорт Борисполь из столицы Норвегии Осло.

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