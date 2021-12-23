Сбывали в Украине поддельные препараты для онкобольных: СБУ прекратила деятельность преступной группировки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, "бизнес" был организован выходцами из Луганска. Почти год они незаконно завозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также незарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Беларуси.



СБУ установила, что на территорию Украины "товар" доставлялся международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице.



Поддельные лекарства сбывали больным через онлайн-аптеки.



В ходе обысков по месту проживания участников группировки правоохранители изъяли фальсифицированные медицинские препараты общей стоимостью 1 млн грн, наличные деньги, симкарты и банковские карты. Через них правонарушители рассчитывались с покупателями.



Одному из злоумышленников объявлено о подозрении по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, СБУ уничтожила масштабную схему вымогательства денег от оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза.