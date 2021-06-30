Сбывали в интернете фото и видео по 2 тыс. грн: в Киеве две женщины развращали собственных малолетних дочерей

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Известно, что две не связанные между собой жительницы столицы развращали своих малолетних дочерей и изготавливали с их участием противоправный контент.

В результате пострадали дети в возрасте 6 и 9 лет.

Как сообщили в полиции, фото и видео материалы порнографического характера злоумышленницы сбывали в интернете, стоимость одного составляла до 2 тыс. грн.

Во время обысков правоохранители обнаружили в компьютерной технике и на телефонах фигуранток более 1 тыс. файлов противоправного характера с участием детей.

Сейчас обеих женщин задержали в порядке ст. 208 УК и объявлено о подозрении. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Пострадавшие девушки на время проведения следственных действий помещены в социальные центры.

Одной фигурантке избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Решается вопрос об избрании меры пресечения другой злоумышленницы. Продолжаются следственные действия.





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