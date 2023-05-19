Сбывали также в Полтаве: в Днепре разоблачили участников наркосиндиката с ежемесячным многомиллионным оборотом
В ходе спецоперации сотрудники ДВБ и ДБР разоблачили и прекратили деятельность преступной организации, наладившей масштабную сеть сбыта психотропов на территории Днепропетровской и Полтавской областей
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В поле зрения оперативников Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины попала преступная организация из Днепропетровщины, специализировавшаяся на распространении наркотических средств и психотропных веществ.
Отмечено, что лидером преступной организации с четкой иерархической структурой был 49-летний житель Днепра, который в незаконный бизнес привлек других лиц - мужчин и женщин в возрасте от 28 до 43 лет. Сообщники выполняли четко распределенные функции – фасовка, дальнейшее распространение и расширение рынка продаж запрещенного вещества.
Злоумышленники были сосредоточены на продаже метамфетамина и каннабиса на территории двух областей – Днепропетровщины и Полтавщины. У фигурантов провели 36 санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли: наркотики, принадлежности для их фасовки, банковские карты, "черновые" записи, деньги, мобильные телефоны и сим-карты.
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