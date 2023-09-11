Сбывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов: в Киеве разоблачили "детективное агентство"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что организатором этой противоправной деятельности оказался экс-чиновник расформированной милиции. В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг.

Под прикрытием легального бизнеса фигурант выполнял заказы своих клиентов по сбору конфиденциальной информации на жителей разных регионов Украины. Среди таких сведений были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении госграницы.

По данным спецслужб, средняя стоимость одного "досье" составила $200. Однако сумма зависела от объема собранной информации.

Для получения персональных данных так называемый детектив привлек своего знакомого – действующего должностного лица Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа.

Кроме того, владелец детективного агентства принимал заказы на негласную слежку за людьми. Оплату за "услуги" получал на банковскую карту своего близкого родственника.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по статье о несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, хранящейся на компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации.

Его сообщника – чиновника полиции – отстранили от службы. Ему инкриминируют несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается на компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, обладающим правом доступа к ней.

Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 6 лет заключения.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.