Сбывали фейковые ПЦР-тесты на COVID-19: прокуратура разоблачила Telegram-канал
Святошинская окружная прокуратура Киева прекратила деятельность Telegram-канала, через который сбывали поддельные результаты ПЦР-тестов на COVID-19
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, организатор схемы создал фейковую страницу медицинского учреждения и использовал ее для имитации подлинности поддельной справки во время возможной проверки, поскольку сгенерированный QR-код на каждой фиктивной справке содержал ссылку на ее электронную версию на сайте.
Прокуратура установила, что тесты генерировались автоматически с помощью специального ПО.
Фейковые документы приобрели более 9 тыс. человек. Они использовали как отрицательные результаты теста для выезда за границу, так и положительные - для оформления больничных.
Правоохранители заблокировали Telegram-бот. В ходе обыска в доме администратора схемы они изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, с которых осуществлялось администрирование, более 9 тыс. электронных поддельных COVID-документов и черновые записи по разработке программного обеспечения.
Следственные действия продолжаются. По их результатам прокуратура решит вопрос сообщения о подозрении по фактам подделки документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).
- Напомним, 15 ноября СБУ разоблачила три большие сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.64
-
EUR
Покупка 29.8Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное