Сбывали фейковые ПЦР-тесты на COVID-19: прокуратура разоблачила Telegram-канал

Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, организатор схемы создал фейковую страницу медицинского учреждения и использовал ее для имитации подлинности поддельной справки во время возможной проверки, поскольку сгенерированный QR-код на каждой фиктивной справке содержал ссылку на ее электронную версию на сайте.



Прокуратура установила, что тесты генерировались автоматически с помощью специального ПО.



Фейковые документы приобрели более 9 тыс. человек. Они использовали как отрицательные результаты теста для выезда за границу, так и положительные - для оформления больничных.







Правоохранители заблокировали Telegram-бот. В ходе обыска в доме администратора схемы они изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, с которых осуществлялось администрирование, более 9 тыс. электронных поддельных COVID-документов и черновые записи по разработке программного обеспечения.



Следственные действия продолжаются. По их результатам прокуратура решит вопрос сообщения о подозрении по фактам подделки документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Напомним, 15 ноября СБУ разоблачила три большие сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривне.