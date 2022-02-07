Сбывали большие партии наркотиков: во Львовской и Запорожской областях ГБР разоблачило две группировки бывших полицейских

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



"Начальник оперативного подразделения вместе с тремя своими подчиненными в течение 2020-2021 годов продавали во Львове наркозависимым лицам амфетамин, "соли", "Альфа PVP", героин, метадон и т.д.", - говорится в сообщении.



Также отмечено, что бывшие стражи порядка для создания "показателей" работы фальсифицировали уголовные производства. Они подкупали граждан, чтобы те брали на себя ответственность за преступления, которые на самом деле не совершали.



Деятельность преступной группы была прекращена в мае 2021 года.



Участников группы обвиняют:

в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств (ч. 1-3 ст. 307 УК Украины);

в заведомо ложном извещении о совершении преступления и привлечении невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 372 УК Украины);

в правонарушении, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2-3 ст. 28 УК Украины.)



Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.



Кроме того, следователи Теруправления ГБР Мелитополя сообщили о подозрении членам организованной группы, наладившей сбыт наркотиков крупными партиями на территории Запорожской области.



Известно, что тогдашний оперуполномоченный одного из отделов Запорожского райуправления полиции организовал масштабную схему по сбыту наркотических средств. К противоправной деятельности он привлек заместителя начальника этого отдела полиции, свою жену и знакомого.



"С начала они изготовляли наркотики самостоятельно - закупали сырье конопли, высушивали его, расфасовывали на дозы и продавали наркозависимым. В дальнейшем решили брать товар из вещественных доказательств, к которым имел доступ заместитель начальника отдела полиции", - пишут на сайте ГБР.



Сообщается, что он подменил 1 кг психотропного вещества PVP, изъятого в рамках уголовного производства, на похожую смесь. Затем они фасовали наркотик на дозы и сбывали своим клиентам.



Работники ГБР зафиксировали несколько фактов продаж указанными лицами наркотических средств на общую сумму почти 100 тыс. грн.



Следствие проверяет и другие факты незаконного завладения психотропными веществами, которые были вещественными доказательствами, и их сбыта.



Члены преступной организованной группы подозреваются в незаконном приобретении, изготовлении, хранении в целях сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 307 УК Украины) и завладении психотропными веществами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 3 ст.308 УК Украины).



Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.