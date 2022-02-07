Сбывали автоматы и боевые гранаты: в Винницкой области задержали группировку злоумышленников
СБУ разоблачила лидеров группировки, сбывавшей вооружение и боеприпасы
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
У злоумышленников изъяли автоматы Калашникова со снаряженными магазинами и боевые гранаты.
На попытках сбыта боеприпасов были задержаны лидеры вооруженной группировки.
По информации следствия, в состав группировки входили несколько человек, в том числе те, которых ранее привлекали к ответственности за совершение тяжких преступлений. Они поставляли огнестрельное оружие и боеприпасы для других представителей криминальных кругов.
Сотрудники СБУ задокументировали серию эпизодов противоправной деятельности.
Во время обыска правоохранители изъяли 2 автомата АКС-74 и АКМС с четырьмя снаряженными магазинами, 3 гранаты Ф-1 и РГН, 8 пистолетов ТТ, Браунинг, ПМ и Наган, почти 300 патронов к стрелковому оружию, средства связи, деньги, полученные преступным путем. Вещественные доказательства отправили на экспертизу.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
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