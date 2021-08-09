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СБУ заявила о разоблачении коррупции на 384 млн грн на ударственном энергетическом предприятии

9 августа, 2021 понедельник
19:24
Криминал

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию на ведущем государственном энергетическом предприятии с убытками на сумму около 384 млн грн

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию на ведущем государственном энергетическом предприятии. По предварительным данным, на строительстве только одного из объектов этого общества злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму около 384 млн грн. Все это - из-за заведомо завышенной стоимости работ", - говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что к сделке причастны председатель тендерного комитета государственного предприятия и его заместитель.
"Используя свое служебное положение, они безосновательно отклонили наиболее экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта. Вместо этого злоумышленники помогли выиграть тендер другой компании", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам специалистов, сумма государственных убытков от таких действий составляет более 384 млн грн.

Сейчас досудебное расследование завершено.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц направлен в суд. Они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса:
  • ч. 2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
В пресс-службе Укрэнерго в комментарии РБК-Украина заявили, что компания не владеет деталями о ходе следствия по этому делу. В то же время в компании отрицают злоупотребления при строительстве подстанции.
"У компании нет оснований считать, что во время этой процедуры имели место какие-либо нарушения или злоупотребления. Однако Укрэнерго постоянно сотрудничает с правоохранительными органами по предоставлению необходимой им информации и в дальнейшем готово максимально способствовать их работе", - заявили в пресс служба.

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коррупция
СБУ
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