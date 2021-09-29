СБУ заявила о перехвате телефонных разговоров относительно фальсификаций на выборах в Госдуму РФ в ОРДЛО

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"По имеющимся данным, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали голосование, но российские кураторы " нарисовали " в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии " Единая Россия ", - говорится в сообщении.

Спецслужба установила, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" из ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест.

"По имеющейся информации, большинство махинаций произошли из-за электронного голосования. В частности, организаторы собирали персональные данные " зависимых бюджетников " и вводили их данные в систему без личного участия " избирателей ". Несмотря на манипуляции оккупационных властей, им удалось обеспечить " явку " только в примерно 200 тыс . жителей временно оккупированных территорий Украины. И это при том, что, по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами.

"Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции", - говорится в сообщении.

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