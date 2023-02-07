Об этом в эфире Радио Свобода сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, ссылаясь на главу СБУ Василия Малюка.

По словам Вениславского, вопрос о деятельности Баканова подняли на заседании комитета 6 февраля с участием Малюка.

"Специальные процедуры по проверке господина Баканова завершены. Думаю, что об этом общество будет проинформировано, когда это будет необходимо. Потому что это грифованные материалы проверки, материалы с ограниченным доступом. Вчера мы также получили ответ, где находится господин Баканов. Он находится в Украине ", – сказал Федор Вениславский.

На вопрос, знает ли он, что именно в этих материалах служебного расследования, Вениславский ответил, что члены комитета "допущены ко всем уровням государственной тайны, но не всегда могут говорить".

В то же время секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки комитета Роман Костенко, также присутствовавший на заседании комитета, заявил Радио Свобода, что не знает, обнаружены ли служебным расследованием какие-либо факты преступлений, совершенные Бакановым.

По мнению Костенко, материалы расследования следует передать в Государственное бюро расследований.

"Господин Баканов является военнослужащим. Поэтому такие дела расследует ДБР. Но насколько я знаю, это дело не передано в ДБР и я не знаю, вообще ли там есть факты преступления. Но ДБР должно изучать результаты этого расследования. Поэтому конкретики не было", – сказал Роман Костенко.

По словам Костенко, заседание комитета проводилось не в закрытом режиме, не в специальном помещении, поэтому Василий Малюк не мог свободно отвечать на все вопросы.