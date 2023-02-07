СБУ завершила служебное расследование против эксглавы Баканова, - народные депутаты
Служебное расследование по деятельности бывшего главы СБУ Ивана Баканова завершено, но его результаты пока не обнародуют
Об этом в эфире Радио Свобода сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, ссылаясь на главу СБУ Василия Малюка.
По словам Вениславского, вопрос о деятельности Баканова подняли на заседании комитета 6 февраля с участием Малюка.
"Специальные процедуры по проверке господина Баканова завершены. Думаю, что об этом общество будет проинформировано, когда это будет необходимо. Потому что это грифованные материалы проверки, материалы с ограниченным доступом. Вчера мы также получили ответ, где находится господин Баканов. Он находится в Украине ", – сказал Федор Вениславский.
На вопрос, знает ли он, что именно в этих материалах служебного расследования, Вениславский ответил, что члены комитета "допущены ко всем уровням государственной тайны, но не всегда могут говорить".
В то же время секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки комитета Роман Костенко, также присутствовавший на заседании комитета, заявил Радио Свобода, что не знает, обнаружены ли служебным расследованием какие-либо факты преступлений, совершенные Бакановым.
По мнению Костенко, материалы расследования следует передать в Государственное бюро расследований.
"Господин Баканов является военнослужащим. Поэтому такие дела расследует ДБР. Но насколько я знаю, это дело не передано в ДБР и я не знаю, вообще ли там есть факты преступления. Но ДБР должно изучать результаты этого расследования. Поэтому конкретики не было", – сказал Роман Костенко.
По словам Костенко, заседание комитета проводилось не в закрытом режиме, не в специальном помещении, поэтому Василий Малюк не мог свободно отвечать на все вопросы.
- Напомним, Баканова уволили с должности главы СБУ 19 июля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 42.17Продажа 43.08
- Актуальное
- Важное