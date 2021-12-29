СБУ завершила расследование в отношении Аксенова и Поклонской: им грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает СБУ.



Так называемых главу республики Крым Сергея Аксенова, председателя "государственного совета республики Крым" Владимира Константинова, прокурора "республики Крым" Наталью Поклонскую и еще пятерых высокопоставленных должностных лиц временно оккупированного полуострова подозревают в совершении преступлений по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 111 (государственная измена); ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.



Как сообщает РБК-Украина, к обвиняемым относятся также:

Виктор Мельниченко - экс-начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ;

Сергей Абисов - экс-начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины;

Юрий Дойников - экс-председатель Севастопольского городского совета;

Петр Зима - экс-начальник УСБ Украины в г. Севастополь.

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В феврале-марте 2014 года они участвовали в свержении конституционного строя и изменении границ территории Украины, а также способствовали проведению подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности со стороны России. Также "чиновники" Крыма создавали оккупационные органы, непосредственно возглавляли их и руководили ими.Обвинительный акт по восьми фигурантам дела направили в суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы.