СБУ завершила расследование в отношении Аксенова и Поклонской: им грозит до 15 лет тюрьмы
В Украине завершено расследование относительно ряда чиновников оккупационных властей Крыма, в частности против "главы республики" Сергея Аксенова и "прокурора" Натальи Поклонской
Об этом сообщает СБУ.
Так называемых главу республики Крым Сергея Аксенова, председателя "государственного совета республики Крым" Владимира Константинова, прокурора "республики Крым" Наталью Поклонскую и еще пятерых высокопоставленных должностных лиц временно оккупированного полуострова подозревают в совершении преступлений по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 111 (государственная измена); ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.
Как сообщает РБК-Украина, к обвиняемым относятся также:
- Виктор Мельниченко - экс-начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ;
- Сергей Абисов - экс-начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины;
- Юрий Дойников - экс-председатель Севастопольского городского совета;
- Петр Зима - экс-начальник УСБ Украины в г. Севастополь.
Обвинительный акт по восьми фигурантам дела направили в суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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