СБУ завершила расследование по четырем статьям по делу о экс-нардепе Семенченко

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



"Все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования", - говорится в сообщении.

Производство велось по четырем статьям УК Украины:

создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности;

теракт;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

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