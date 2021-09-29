СБУ завершила расследование по четырем статьям по делу о экс-нардепе Семенченко
Служба безопасности Украины завершила расследование в производстве в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
"Все фигуранты уголовного производства имеют различные степени причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования", - говорится в сообщении.
Производство велось по четырем статьям УК Украины:
- создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности;
- теракт;
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;
- нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
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