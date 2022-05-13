СБУ запретила въезд в Украину 13 иностранным журналистам, работавшим по заказу России, и разоблачила более десятка ботоферм

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Представители иностранных масс-медиа в своих провокационных "сюжетах" публиковали дезинформацию с фронтов и дискредитировали украинские войска. По материалам СБУ, им запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Кроме того, в СБУ сообщили о нейтрализации более десятка вражеских ботоферм общей мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов, через которые враги разгоняли деструктивную и ложную информацию. Они действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы, Винницы, Закарпатья и Запорожья.

По информации СБУ, также за это время были разоблачены сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов, в соцсетях заблокировали более 5,5 тыс. аккаунтов и учетных записей, которые использовались для дезинформации, поддержки военной агрессии России и распространения фейков.

Одной из таких сетей руководили из Крыма. В состав группы входили псевдожурналисты и так называемые эксперты, которым российские кураторы платили за их работу. Они действовали под прикрытием интернет-издания, созданного под руководством ФСБ на территории временно оккупированного полуострова. Манипулятивные материалы издания представлялись в виде якобы аналитических обзоров и интервью с так называемыми лидерами мнений.

Как выяснили, что деятельность сети координировал из Крыма "главный редактор", позиционировавший себя как "политолог" и "эксперт по энергетическим вопросам". Сам он также неоднократно распространял кремлевский контент из-за популярных телеграмм-каналов.

В настоящее время мужчина скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении в совершении преступлений.

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