СБУ заочно сообщила о подозрении прежнему "министру госбезопасности" "ДНР"
СБУ заочно сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в террористической организации бывшему псевдоминистру "МГБ ДНР"
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области ,
Расследованием установлено, что с ноября 2014 года по март 2015 года мужчина занимал псевдодолжность министра государственной безопасности "ДНР".
В его обязанности входило ведение разведки с территории, находящейся под контролем участников НЗФ РФ. "Министр" проводил мероприятия по мобилизации оккупантов, а также выявление проукраински настроенных граждан.
В период "управление" подозреваемым псевдоминистерством, на территории ексзаводу изоляционных материалов функционировала "база МГБ", на территории которой, нарушая законы и обычаи войны, удерживали гражданских лиц и военнослужащих ВСУ.
Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы,
В 2014-2015 годах так называемое "МГБ ДНР" возглавлял россиянин Андрей Пинчук, который работал в ФСБ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.84
Покупка 26.84Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.13
- Актуальное
- Важное