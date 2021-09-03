СБУ заочно сообщила о подозрении прежнему "министру госбезопасности" "ДНР"

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области ,



Расследованием установлено, что с ноября 2014 года по март 2015 года мужчина занимал псевдодолжность министра государственной безопасности "ДНР".



В его обязанности входило ведение разведки с территории, находящейся под контролем участников НЗФ РФ. "Министр" проводил мероприятия по мобилизации оккупантов, а также выявление проукраински настроенных граждан.



В период "управление" подозреваемым псевдоминистерством, на территории ексзаводу изоляционных материалов функционировала "база МГБ", на территории которой, нарушая законы и обычаи войны, удерживали гражданских лиц и военнослужащих ВСУ.



Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы,



В 2014-2015 годах так называемое "МГБ ДНР" возглавлял россиянин Андрей Пинчук, который работал в ФСБ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot