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СБУ заочно сообщила о подозрении прежнему "министру госбезопасности" "ДНР"

3 сентября, 2021 пятница
14:18
война с Россией

СБУ заочно сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в террористической организации бывшему псевдоминистру "МГБ ДНР"

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области ,

Расследованием установлено, что с ноября 2014 года по март 2015 года мужчина занимал псевдодолжность министра государственной безопасности "ДНР".

В его обязанности входило ведение разведки с территории, находящейся под контролем участников НЗФ РФ. "Министр" проводил мероприятия по мобилизации оккупантов, а также выявление проукраински настроенных граждан.

В период "управление" подозреваемым псевдоминистерством, на территории ексзаводу изоляционных материалов функционировала "база МГБ", на территории которой, нарушая законы и обычаи войны, удерживали гражданских лиц и военнослужащих ВСУ.

Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы,

В 2014-2015 годах так называемое "МГБ ДНР" возглавлял россиянин Андрей Пинчук, который работал в ФСБ.

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СБУ
сообщение о подозрении
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