СБУ заочно объявила подозрение топ-пропагандисту RT Красовскому, он "обещал" сжечь Конституцию Украины на Майдане

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, Красовский призвал к ликвидации украинской государственности и уничтожению украинцев.

"Для распространения агитации он использовал телевизионные эфиры и собственные Youtube и Telegram-каналы. Сейчас решается вопрос объявления пропагандиста в международный розыск", - говорится в сообщении.

В конце марта в одном своем эфире на Youtube он сказал: "Этой страны не должно быть. Мы сделаем все, чтобы ее не было. Мы сожжем вашу Конституцию прямо на Крещатике. Я лично буду присутствовать на сожжении".