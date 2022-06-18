СБУ заочно объявила подозрение топ-пропагандисту RT Красовскому, он "обещал" сжечь Конституцию Украины на Майдане
Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении директору по вещанию российского пропагандистского телеканала RT Антону Кузнецову-Красовскому
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
По данным правоохранителей, Красовский призвал к ликвидации украинской государственности и уничтожению украинцев.
"Для распространения агитации он использовал телевизионные эфиры и собственные Youtube и Telegram-каналы. Сейчас решается вопрос объявления пропагандиста в международный розыск", - говорится в сообщении.
В конце марта в одном своем эфире на Youtube он сказал: "Этой страны не должно быть. Мы сделаем все, чтобы ее не было. Мы сожжем вашу Конституцию прямо на Крещатике. Я лично буду присутствовать на сожжении".
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