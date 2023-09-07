СБУ задержала жителя Запорожья: призывал помогать армии РФ, чтобы поднять вражеский флаг на Хортице
В Запорожье стражи порядка задержали горожанина, который в соцсетях призывал помогать российским оккупантам и поднять флаг РФ на историческом острове Хортица
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры жителю Запорожья сообщено о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении.
Следствие установило, что с началом полномасштабного вторжения местный житель, бывший сотрудник ІТ-компании, в запрещенной российской соцсети стал активно распространять контент с поддержкой российских окупантов.
По данным правоохранителей, злоумышленник распространял посты, оскорблявшие украинские власти, презирали Силы обороны, хвалили так называемую спецоперацию и российских политиков. В частности, он призвал украинцев помочь армии РФ, чтобы поднять вражеский флаг на Хортице.
Предостережение: Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- К слову, недавно в Ровно разоблачили переселенца из Луганщины, выступавшего за изгнание из Украины тех, кто не поддерживает путинский режим.
- Также СБУ разоблачила уроженцев Беларуси, Казахстана и РФ, распространявших антиукраинские нарративы. Среди них – мать бойца ВСУ и экс-военный.
- Кроме того, СБУ разоблачила пропагандиста РФ, более 20 лет жившего в Чорткове.
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