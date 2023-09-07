СБУ задержала жителя Запорожья: призывал помогать армии РФ, чтобы поднять вражеский флаг на Хортице

Об этом информирует Офис генпрокурора .

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры жителю Запорожья сообщено о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что с началом полномасштабного вторжения местный житель, бывший сотрудник ІТ-компании, в запрещенной российской соцсети стал активно распространять контент с поддержкой российских окупантов.

По данным правоохранителей, злоумышленник распространял посты, оскорблявшие украинские власти, презирали Силы обороны, хвалили так называемую спецоперацию и российских политиков. В частности, он призвал украинцев помочь армии РФ, чтобы поднять вражеский флаг на Хортице.

Предостережение: Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.