Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

За лояльность к оккупантам жителя одного из населенных пунктов Шевченковской территориальной общины Николаевского района включили в состав карательных отрядов РФ, которые делали облавы на участников сопротивления. Украинских патриотов похищали, отвозили в застенки и подвергали жестоким пыткам, а коллаборант принимал в этих преступлениях непосредственное участие.

"Установлено, что он помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью инсценировки расстрелов: людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и производили выстрелы в опасной близости", - рассказали в СБУ.

Таким образом, оккупанты пытались склонить украинцев к сотрудничеству.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время он находится под стражей.