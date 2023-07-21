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СБУ задержала жителя Николаева, который во время оккупации инсценировал расстрелы односельчан

21 июля, 2023 пятница
10:16
Криминал

СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации его села принял сторону захватчиков, помогал им похищать патриотов и инсценировал их расстрелы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

За лояльность к оккупантам жителя одного из населенных пунктов Шевченковской территориальной общины Николаевского района включили в состав карательных отрядов РФ, которые делали облавы на участников сопротивления. Украинских патриотов похищали, отвозили в застенки и подвергали жестоким пыткам, а коллаборант принимал в этих преступлениях непосредственное участие.

"Установлено, что он помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью инсценировки расстрелов: людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и производили выстрелы в опасной близости", - рассказали в СБУ.

Таким образом, оккупанты пытались склонить украинцев к сотрудничеству.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время он находится под стражей.

Новости
СБУ
Николаевщина
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